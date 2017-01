Amy Adams y Martin Scorsese, entre los 'olvidados' de nominaciones a los premios Óscar

Martin Scorsese (centro), director estadounidense.

EFE / Elpaís.com.co

La actriz Amy Adams y el cineasta Martin Scorsese figuran entre los 'olvidados' de las nominaciones para la 89 edición de los Óscar que anunció este martes la Academia de Hollywood.

El musical 'La La Land' se erigió este martes en la favorita para los grandes premios del cine con 14 nominaciones, una cifra con la que empata el récord de candidaturas obtenido por 'All About Eve' (1950) y 'Titanic' (1997).

Amy Adams, una de las actrices más populares y elogiadas de la temporada, se creía que estaría nominada a mejor intérprete femenina por 'Arrival', aunque también podía haberse colado en la carrera a la estatuilla por 'Nocturnal Animals'.



Finalmente, la actriz no fue nominada por ninguna de las dos cintas para un galardón al que optarán Emma Stone ('La La Land'), Natalie Portman ('Jackie'), Isabelle Huppert ('Elle'), Ruth Negga ('Loving') y Meryl Streep ('Florence Foster Jenkins').