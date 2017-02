Alejandro Riaño 'colombianizó' al Guasón en 'Lego Batman: la película'

El comediante y presentador Alejandro Riaño fue el encargado de doblar la voz del Guasón en 'Lego Batman: la película', la cual se estrenará el 9 de febrero en Colombia.

En ella el Caballero Oscuro luchará por salvar Ciudad Gótica de las garras del Joker, con la diferencia de que esta vez no lo hará solo, deberá aprender a trabajar en equipo con otros superhéroes.

Riaño incursionó en la comedia desde los 13 años, es actor de la Casa del Teatro Nacional y tiene su propia temporada en en el Teatro Nacional Fanny Mickey. En el último año tuvo su primer acercamiento al mundo del doblaje haciendo una de las voces de la película animada 'Cigüeñas' y luego fue contactado para participar en 'Lego Batman: la película'.

En diálogo con El País, el comediante contó cómo fue su experiencia doblando la voz de uno de los antagonistas más populares de Marvel.

¿Cómo llega a un casting de actores de doblaje para la Warner Bros?

Bueno, hace un año recibí una llamada para doblar la voz de Junior, uno de los protagonistas de la comedia animada 'Cigüeñas'. En ese entonces me dijeron que estaban haciendo el experimento de incluir voces locales en las películas, a ver qué tal quedaba, así que grabé con ellos en México y quedaron muy contentos con el resultado. La gente apoyo mucho que fuera talento colombiano. Esta vez, para 'Batman Lego', buscaron comediantes de acá, hicieron un casting largo, me llamaron y otra vez gané (risas).

¿Quiénes eran su competencia en Colombia?

A uno nunca le dicen quién es la competencia, pero supe que Paola Turbay, Manolo Cardona y Sebastián Martínez fueron algunos de los que hicieron el casting.

Iván Marín fue el encargado de doblar la voz de Batman, ¿cómo fue compartir esta experiencia con él?

A Iván lo conozco antes de 'Comediantes de la noche'. Cuando iba a hacer el casting, al primero que recomendé fue a Iván para hacer la voz de Batman, no hay nadie que conozca mejor a este superhéroe. Cuando supe que también había quedado, le dije “qué verraquera los dos allá en México”. Somos muy buenos amigos y nos divertimos mucho haciendo el doblaje.

¿Cómo le fue doblando la voz del Guasón?

Maravilloso. Al principio me llamaron para hacer la voz de Robin, la voz de un niño muy normal, no tenía tanto trabajo como la del Guasón, y cuando llegué a México me dijeron “no, decidimos que ahora vas a ser el Guasón, tienes dos horas para prepararlo a ver qué tal sale”. Y bueno, a todos les gustó en el estudio, tenía mucho apoyo.

¿Qué fue lo que más se le dificultó?

Cuando arrancamos traté de impostar mucho la voz, entonces lo primero que me dijeron los directores en México, entre ellos uno de los que había hecho la voz del Guasón para Latinoamérica hace 20 años, fue que no tratara de impostar tanto porque al final era mi voz la que caracterizaría al personaje. En otras partes era muy difícil porque es un personaje completamente bipolar: en un momento está alegre, triste, luego grita, llora, tiene mucha rabia. Pienso que fue un reto hacer la voz del Guasón porque es un personaje del que todo el mundo está pendiente, era una gran responsabilidad hacerlo bien.

¿Qué le aportó usted a la voz del villano?

Aporté mi conocimiento sobre teatro, porque para todas las obras se hacen lecturas: lectura de los personajes y la lectura de la obra. Tener una hoja de papel y lograr interpretar mientras la ves es importante. Además, las películas animadas son cada vez más reales y los gestos de quien hace el doblaje hacen más real la interpretación. También tratamos de utilizar palabras colombianas, como 'parche' y 'parceros' para que la gente se sintiera más cercana a la película.

¿Qué anécdota recuerda de esta experiencia?

Cuando yo iba para el aeropuerto con el director que estaba pendiente de nuestro trabajo, él me dijo que acababan de mandar nuestras voces a Los Ángeles y que les habían encantado. Entonces el director dijo que iba a llamar a Iván para contarle la buena noticia. Yo le dije que no, que le dijera que les había parecido horrible la voz de él. Cuando lo llama le dice “te quería agradecer por todo, pasamos muy rico, pero te quería contar que enviamos el trabajo tuyo y no les gustó, pero espero contar con tu voz en otra ocasión”. Luego a Iván se le empieza a quebrar la voz, casi que a llorar y dice: “¡¿Qué hice mal?!”, “¡¿cómo así que no les gustó?!”. El director lo esuchó tan angustiado que le dice que es mentira (risas).

¿Cómo fue su relación con los directores de doblaje en México?

La gente en México es muy querida, muy abierta para ayudarle a uno, son los que saben, tienen una de las mayores industrias de doblaje, lo hacen todo superrápido. Las dos veces que he ido me han tratado muy bien. El trato con ellos ha sido excelente las dos veces que he ido.

¿Qué tan fan es de los comics y los superhéroes?

El único que leía era ‘Tintín’, un comic que se acerca mucha a la realidad en la que vivimos por los temas que trata. Hasta mi casa estuvo decorada con ‘Tintín’. Amo ‘Tintín’. No soy tan ‘geek’ (risas).

¿Actualmente en qué proyectos estás trabajando?

Ahora estoy con la nueva temporada de ‘Entre perros nos entendemos’, en el Teatro Nacional Fanny Mickey, estoy haciendo un nuevo programa de entrevistas que espero que salga pronto, estoy con ‘Comedia a la carta’, un evento que reúne a los diez mejores comediantes del país y acabo de rodar una película que se llama ‘Enpeliculados’ y se estrena ahora en marzo. Hay de todo.