"Seguir trabajando en equipo es la clave para fortalecer al Valle": director ejecutivo del Ciev

Juan Esteban Ángel Borrero, nuevo director del Ciev, es caleño y este año cumplirá 36 años. Estudio Economía con énfasis en Negocios Internacionales en la Universidad Icesi.

Foto: GinaCarlo Manzano | El País

A Juan Esteban Ángel Borrero el 2017 le llegó con un nuevo reto profesional y laboral. Asumió la dirección ejecutiva del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, CIEV.

‘Juanes’, como le llaman sus amigos y parientes desde la época del colegio, es un caleño de 35 años que por primera vez asume un cargo en el sector privado.

Hasta ahora toda su experiencia había sido en el sector oficial. Muy joven, a los 25 años, fue asesor del Concejo de Cali y luego fue secretario privado y también secretario general del Departamento en el gobierno de Francisco José Lourido.

En el 2015 el alcalde Rodrigo Guerrero lo llamó para ser su secretario privado. Y desde hace dos semanas ingresó a la toldas del sector privado como director del CIEV, cargo que no le impedirá seguir asesorando, desde Cali, un proyecto de desarrollo en la regiones para la Universidad de Los Andes.

Este economista con énfasis en negocios internacionales tiene claro que el trabajo en equipo es la clave para multipliar resultados y con base en esa premisa se puso a trabajar para cumplir con el reto de fortalecer la región y hacerla más competitiva.

En diálogo con El País, contó cuales son las principales tareas que pondrá en marcha en coordinación con la academia, la empresa y el sector público.

¿Se esperaba que le hicieran el ofrecimiento de trabajar con gremios y empresas del Valle?

La verdad es que no me imaginé que me llamaran a Bogotá a hacerme la propuesta, pero no vacilé en ningún momento porque tengo vocación de servicio.

Lo más bonito es que mi nombre generó unanimidad entre los asociados al CIEV y eso me causó una gran alegría. Para mí esta labor me produce una enorme expectativa.

¿Es la primera vez que asume un reto de esta naturaleza en el sector privado?

Sí, jamás había estado en un cargo privado y menos desde los gremios. Siempre he estado en cargos públicos, pero llegar al CIEV me da mucha alegría porque podré seguirle aportando a mi región.

¿Para qué sirve el Comité Integremial y Empresarial?

La gente también se pregunta eso. El CIEV es de alguna manera el gremio de los gremios y de los empresarios.

La principal función es articular los entes gremiales y empresariales del Valle y con ellos identificar, coordinar esfuerzos y generar espacios de concertación sobre proyectos estratégicos de la región.

¿Con qué objetivo?

Con el propósito de convertir al Valle en una región más competitiva y productiva.

Para lograrlo es necesaria la articulación de todos los actores y en eso me refiero a varios aspectos. Uno de ellos es que entre los mismos miembros del CIEV identificamos proyectos que beneficien al Valle. Otro es que se articulan con el sector público desde lo local, regional y por supuesto nacional, tal como se ha venido haciendo.

Un tercer aspecto es que todo el trabajo se complementa con lo que vienen haciendo otras entidades como Invest Pacific, la Cámara de Comercio, el Buró del Valle y obviamente la academia.

¿Tal como lo dice parece que el trabajo en equipo fuera excelente, pero acaso no es precisamente eso lo que nos hace falta en el Valle?

Se han hecho avances importantes, pero por supuesto que la idea es ahondar mucho más en ese compromiso de trabajar unidos.

Nuestra labor es seguir trabajando en pro de la región y para ello es clave la unión de los sectores privado, público y la academia. Es claro que el trabajo de apoyo y acompañamiento de los congresistas del Valle es fundamental para impulsar las tareas.

No me cabe la menor duda que el trabajo en equipo es la clave para fortalecer al Valle. Si trabajamos unidos y con gran esfuerzo, se multiplicarán los resultados.

¿A propósito de eso, no cree que al Valle del Cauca le falta venderse más, promoverse más en el país?

El camino es seguir por esa senda, la de continuar mostrándose a escala nacional. Pienso que tenemos que seguir visitando Bogotá para mostrar lo que estamos haciendo y, por supuesto, resultados.

En otras regiones ‘cacarean’ bastante y nosotros debemos hacer lo mismo porque aquí se están haciendo cosas muy interesantes.

¿Cuáles son sus grandes apuestas para convertir al Valle en una región competitiva?

Tenemos definidos tres grandes ejes estratégicos: El primero es trabajar por un Valle competitivo y productivo; el segundo es seguir impulsando proyectos de infraestructura fundamentales para el Departamento y el tercero se lo resumo en una palabra: regionalización. Eso es incorporar a la Región Pacífico.

Todo ello se construirá de manera colectiva. De hecho, ya se aprobó la RAP (Región Administrativa de Planificación Especial del Pacífico) y juntos impulsaremos toda la región.

¿Cuáles son los proyectos que se impulsarán?

Entre ellos le puedo mencionar el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura, (CAEB), el Ferrocarril del Pacífico, la construcción de la variante para el tren entre El Cerrito y Yumbo para que no pase por Cali, de esa manera lo articularemos con el aeropuerto Bonilla Aragón. En este tema el objetivo es convertir el aeropuerto en un ‘hub’ de carga.

De igual manera, finalizar la construcción de la doble calzada entre Buga y Buenaventura y avanzar en el proyecto que pretende conectar al Valle con la Orinoquia.

Puntualmente le quiero decir que en el puerto de Buenaventura hay unos planes fundamentales en el mediano y largo plazos, como la ampliación del aeropuerto y la construcción de la segunda línea de inteconexión eléctrica.

En relación con la ampliación de ese terminal aéreo le puedo comentar que la próxima semana nos reuniremos con el Presidente de la ANI para definir avances de la obra.

¿Con la agencia Invest Pacific y el Buró del Valle, entre otras entidades, en qué se trabaja?

Con ellas ya se viene operando de manera conjunta y eso demuestra el trabajo en equipo. Le cuento que en junio se realizará la nueva cumbre de los países de la Alianza del Pacífico. La reunión se cumplirá en el Centro de Eventos del Pacífico y desde ya estamos trabajando con todos los actores necesarios para realizar un trabajo excelso porque se trata de un certamen de talla mundial.

En el 2013 se hizo la primera cumbre y nos visitaron 9 presidentes, cinco de los cuales fueron observadores. En esta oportunidad vendran representantes de casi 50 países, de ellos, tenemos información de que unos 40 serán observadores.

¿Es quiere decir que Cali está preparada para grandes certámenes?

Sin lugar a dudas. Nosotros estamos listos y tenemos un Norte importante en ese sentido, fruto de ello es que este año esperamos más de US$130 millones de inversión extranjera.

En Cali y en el Valle están sucediendo cosas maravillosas, a diferencia de lo que ocurre en el país. En nuestra región la exportaciones vienen repuntando y el desempleo continúa disminuyendo, no como quisiéramos, pero los resultados son positivos.

También debemos continuar impulsando emprendimientos de tecnología.

¿La otra apuesta es la región pacífico, qué proyecta el CIEV?

El desarrollo del Valle está ligado al Pacífico, así que nos debemos proyectar como Región Pacífico. Como se lo dije, ya se aprobó la viabilidad de la Región Administrativa y de Planeación y considero que más adelante se puede constituir un Comité Intregremial del Pacífico que integre al Valle, Cauca, Chocó y Nariño.

Ese comité será el eje de los proyectos de la región y todos los sectores deben estar allí. Ceo que la regionalizacion es clave.

¿Y que hacer para mejorar en términos de competitividad y productividad?

Nuestro Departamento ocupa el puesto séptimo en competitividad. Hemos mejorado en algunos temas, pero necesitamos seguir trabajando unidos para multiplicar resultados y mejorar en el ranking. La Cámara de Comercio de Cali, las universidades, la Alcaldía y la Gobernación del Valle no han bajado la guardia para generar emprendimientos y negocios que nos permitan avanzar en esta área. Los resultados se verán en el tiempo.