Reforma tributaria no penaliza a los evasores de renta, reclama fiscal Martínez

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la que deja constancia sobre los reparos del ente investigador frente a la persecución penal a los evasores de impuestos que están contemplados en la Reforma tributaria.

En tres páginas, Martínez señala que con lo aprobado por el Congreso de la República solo se podría judicializar a los evasores del IVA; sin embargo, no quedaron contempladas conductas como la evasión de la declaración de renta. "Lamentablemente la ley nada previó sobre la conducta de los contribuyentes que omiten su deber de presentar declaración de renta, comportamiento doloso manifiestamente lesivo del erario público", señaló.

"La iniciativa acogida por la Comisión de Conciliación penaliza la 'omisión de activos' en las declaraciones fiscales, conducta que no tendrá ninguna relevancia desde el punto de vista penal, en la medida en que resulta imposible tipificar esta conducta. En efecto, como es de su conocimiento, en las declaraciones de renta los contribuyentes no hacen una relación de activos, por lo que este comportamiento jamás podrá ser imputado", indicó el fiscal en la misiva.

La carta fue enviada a Cárdenas con el propósito de que no se generen interpretaciones equivocadas del papel de la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los evasores.

"Me he visto en la obligación de formular las anteriores precisiones para evitar equívocos futuros y no generar falsas expectativas sobre responsabilidades a cargo de la esta Fiscalía. Por último, cuente usted en todo momento con nuestra decidida colaboración en el evento de que se decida penalizar la conducta de quienes evaden el impuesto de renta y complementario, propósito que resultó frustrado en esta ocasión", señala la carta.