“Lo que no me deja dormir es la inflación”: Gerente del Banco de la República

Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República.

Elpais.com.co|Colprensa

Apesar de que muchos colombianos rechazaron la nueva reforma tributaria, en especial por el impacto que tendrá para sus bolsillos el alza del IVA del 16 % al 19 %, él considera que era necesaria para el país, así fuera para aumentar el recaudo de impuestos.

Está igualmente convencido que la inflación se ubicará en el rango de entre 2 % y 4%, aunque tiene algunas preocu paciones frente al tema, el cual afirma que “no lo deja dormir”.

Estas y otras tesis como la de que la informalidad es uno de los peores problemas que enfrenta la economía colombiana son de Juan José Echavarría, el nuevo gerente del Banco de la República, quien estuvo en Cali dialogando con empresarios locales.

A muchos colombianos les quedó un sinsabor de que la meta de inflación (de entre 2% y 4%) que fijó el Banco de la República no se cumplió. ¿Qué hacer frente a este campo en el 2017?

Los retos son muy grandes. La inflación ha subido más de lo que todos esperábamos mientras la economía se ha desacelerado. El banco está en una disyuntiva muy complicada.

Usted llegó a la gerencia del Emisor hace apenas dos semanas. ¿Qué es lo que más le preocupa, o le quita el sueño?

La inflación. Lo que no me deja dormir es la inflación porque el Banco es el responsable de ese indicador en Colombia. Existía una historia en los viejos tiempos según la cual un poco más de inflación llevaba a un poco más de crecimiento.

Pero esa historia conocida como la ‘Curva de Philips’ resultó errada; hoy sabemos que a lo único que lleva ese tipo de análisis es a mayor inflación sin que la economía crezca más en el mediano plazo. Si fuera fácil crecer con inflación los países emitirían dinero y ya.

Por eso el reto del Banco es mantener la inflación en el rango meta de 2% a 4% con lo cual contribuye al crecimiento de mediano plazo del país, protege el poder de consumo de los colombianos, facilita la planeación de las firmas y contribuye al desarrollo del mercado de capitales; cuando la tengamos controlada podremos bajar las tasas de interés para suavizar el ciclo e impulsar la economía.

¿Qué tan fácil o no, es meter la inflación al rango meta o tratar de bajarla un poco?

No es fácil. Normalmente no hay que subir tasas cuando hay choques de oferta como el Niño o la devaluación. Se incumple la meta este año, pero la inflación vuelve y baja pues no hay nuevos niños ni nueva devaluación. Pero el mundo real es mucho más complicado. Las expectativas de los agentes se desanclan y la inercia inflacionaria puede producir inflación no transitoria.

Por ejemplo, los salarios de este año podrían estar amarrados a la inflación del año pasado, y algo similar puede suceder con los cánones de arrendamiento, quizá también amarrados a la inflación de este año.

Cuando hay una inflación del 9%, como la hubo hace unos meses, es difícil bajarla. Los colombianos piensan que la inflación futura va a subir, lo cual es extraño.

Como caricatura, los colombianos piensan que si hoy sube el precio de la papa, la inflación en 2 o 3 años seguirá siendo alta. Aún le falta ganar al Banco Central ganar credibilidad pues el Banco se encarga de mantener la inflación en el rango meta y lo tiene que lograr.

A propósito, se dice que el Banco ha perdido credibilidad al fijar la meta de inflación, la cual se ha incumplido en los dos últimos años...

Como lo dije antes, falta ganar aún más credibilidad. La inflación estará entre 2% y 4% no importa lo que suceda con el precio de la papa, con el salario mínimo, con el IVA o con el precio internacional del petróleo.

El Banco de la República toma en cuenta esos choques y adopta una política de tasas para mantener la inflación en el rango meta. Algunos analistas han propuesto subir la meta para cumplirla, pero ello es inadecuado...siempre cumpliríamos la meta...pues la cambiamos. Y hay que cumplirla...no lo logramos en los pasados dos años...tenemos que volver a la inflación meta del Banco.

En esos choques de oferta, ¿están incluidos los paros camioneros?

Sí. Pero creo que otros choques fueron más fuertes en el pasado. La devaluación fue 90 % en algún período, y la inflación de alimentos superior a 14 % en algunos meses. Son choques de precios muy fuertes. Hay que abonarle a la Junta que no paró ese ajuste, no se asustó, y dejó flotar la tasa libremente en parte para que el sector productivo tuviera un respiro importante. Los paros camioneros hicieron aún más difíciles las decisiones de política del Banco y fueron más fuertes de lo que se esperaba en un comienzo.

La gente está molesta con la reforma tributaria, en especial por el alza del IVA. ¿Hay un tipo de preparación para enfrentar esos efectos en la inflación este año?

No importa de dónde vengan los choques —si es por es por cuenta del petróleo, los sindicatos, los paros camioneros— el banco siempre actúa. Y allí el Banco tiene que subir las tasas para bajar la inflación, o bajarlas para activar la economía.

Los Codirectores y Junta Directiva casi nunca habla de lo tributario, porque es un tema del resorte del Gobierno. Pero en las tres últimas tres reuniones lo ha hecho al considerar que la reforma tributaria era necesaria para garantizar el crecimiento de mediano plazo del país. Una empresa que no tiene ingresos suficientes no es viable y ello lo saben nuestros empresarios, los inversionistas internacionales y las calificadoras de riesgo.

¿Es amigo de bajar más las tasas para evitar que el consumo se deprima?

El gerente nunca dice lo que él quiere. Pero ya la junta directiva del banco empezó a bajar tasas desde su última reunión del 2016, pero estuvo muy dividida (cuatro votos a favor y tres en contra). Dije cuando llegué si es el momento para seguirlas bajando porque la inflación cedió, pero el precio de los alimentos descendió menos de lo esperado.

Sospecho que la próxima junta estará muy dividida, pero no creo que haya que subir tasas. Pero la decisión de reducirlas será complicada, porque la inflación sigue siendo alta, aunque a finales del 2017 se espera que se ubique entre 2% y 4%, y ojalá lo logremos incluyendo el impacto de la reforma tributaria. Si toca dejar las tasas altas, hay que dejarlas así. Pero el banco en parte ha tratado de no estrangular la economía. Por eso le doy mucha importancia a cumplir la meta de inflación este año.

Se dice que la reforma tributaria no fue estructural porque no bajó impuestos y fue más para elevar el recaudo. ¿Cree en esa teoría?

Un economista amigo me decía en alguna oportunidad, un poco en serio, un poco en broma, que para la mayoría de los colombianos la reforma estructural es la que me baja los impuestos a mi, y los sube a los demás. Cada colombiano, cada gremio quiere con razón pagar menos impuestos, pero Colombia necesitaba más recaudos.

Además, el Gobierno no solo subió impuestos, también está reduciendo el gasto 1.5 puntos como proporción del PIB.

El Gobierno está cumpliendo con la llamada regla fiscal, que dice que en épocas de vacas gordas es necesario guardar dinero, el cual se puede gastar en épocas de vacas flacas.

Es necesario ahorrar recursos cuando los precios del petróleo son altos y la economía crece.

¿Qué explica que pese a las reformas, la evasión sigue rampante donde sólo unos pocos pagan impuestos en Colombia?

En diálogo con empresarios del Valle discutimos ese asunto. Solo unos pocos empresarios, solo unos pocos colombianos pagan impuestos. El llamado sector informal produce más de la mitad del PIB del país. Por supuesto, la informalidad no se reduce de un año al otro. Países como España o Turquía lograron reducirla en un período de 15 años, con políticas que mezclan la zanahoria y el garrote. En síntesis, los colombianos pagamos pocos impuestos como porcentaje del PIB, pero las firmas pagan 3 o 4 veces más impuestos, como porcentaje de sus utilidades, que en Chile, México o Perú..

¿Pero cómo atacar un fenómeno como el de la informalidad que parece no ceder nunca?

No existen soluciones fáciles, y menos soluciones fáciles que se puedan implementar en el corto plazo. Es necesario castigar a los evasores, pero también hacer más atractivo formalizarse: que la gente que se formalice tenga crédito, y tenga acceso a un sistema de bienestar moderno y eficiente. Mucho tenemos que avanzar para lograrlo.