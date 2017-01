¿En qué se gastan los colombianos las cesantías?

El País

La mayoría de los casi siete millones de colombianos que estan afiliados a fondos privados de cesantías retiran sus ahorros para compra o mejoramiento de vivienda y pago de matrículas de colegios o de universidades.

El año pasado, por ejemplo, los empleados retiraron $4,5 billones, cifra que representa un aumento de 15,9% respecto del 2015.

De ese total, $2,7 billones se destinaron a cubrir los rubros de compra de vivienda nueva, remodelación de la actual o pago de hipotecas. Dentro de ese mismo valor se atendieron los pagos de educación, informó la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos.

Ese monto (los $2,7 billones) representó el 60% del total de las cesantías que retiraron en el 2016. Si se compara con los recursos que los empleados destinaron a esos mismos rubros (vivienda y educación) en el año 2015, se observa un incremento de 14,5% .

“Lo que quiere decir que en el 2016 más colombianos destinaron sus cesantías a la compra de un techo propio, nuevo o usado”, expresó Santiago Montenegro Trujillo, presidente de la Asociación.

Añadió el ejecutivo que un porcentaje más pequeño, el 4,3% de los retiros, correspondió a otro tipo de retiros autorizados como las pignoraciones y embargos de bienes.

El informe que presentó Asofondos con base en las cesantías en el 2016 señala que de la cifra total, $1,6 billones, es decir el 35,7%, se utilizó por terminación del contrato laboral del empleado. En este caso las cesantías operaron como protección para quienes se quedaron sin trabajo.

Vale la pena informar que los $4,5 billones en cesantías que retiraron los colombianos el año pasado corresponden a saldos en sus cuentas con corte al 31 de diciembre del 2015.

“Es decir que son los recursos que los afiliados han venido ahorrando en los últimos años hasta el 2015, pues las cesantías del año 2016 se consignarán a más tardar el 14 de febrero, que es el plazo límite que tienen los empresarios para consignarlas a los fondos”, comentó el abogado laboralista Miguel Vallejo.

El Presidente de Asofondos reiteró que las cesantías son grandes aliados del trabajador. “No solo se constituyen en ahorro, sino también en un mecanismo de protección en momentos de dificultad laboral, por eso el llamado es a ahorrar las cesantías que les llegarán en las próximas semanas”, dijo.

Este mecanismo no debe malgastarse en bienes o servicios que no generan algún bienestar. Vallejo recordó que hay colombianos que “en teoría retiran las cesantías para remodelar la vivienda, pero en la práctica la utilizan para comprar un vehículo o para pagar la fiesta de los 15 de la hija. Eso no puede ser”.

¿Quiénes se benefician?

Esta prestación la reciben anualmente quienes tienen un empleo formal, por lo tanto tienen derecho a recibir esta prestación por parte de su empleador.

El monto equivale a un salario completo por cada año laborado.

Los fondos de cesantías reportaron a diciembre pasado 6,9 millones de trabajadores afiliados, de los cuales 84% gana menos de dos salarios mínimos.

Los mayores beneficiarios siguen siendo aquellos trabajadores formales que tienen menores ingresos.