Desempleo en Colombia en 2016 subió un 0,3%, según el Dane

La cifra de desempleo de 8,2 % registrada en junio de 2016 en Colombia es la más baja en los últimos 15 años.

Archivo Elpaís.com.co

Aunque en cifras el año pasado en Colombia hubo mayor número de personas ocupadas, el Dane informó que en el 2016 el desempleo fue del 9,2%, un 0,3% mayor que para el año 2015.



De acuerdo al director del Dane, Mauricio Perfetti, en el 2016, 22’156.000 de personas se ocuparon, en comparación con el 2015 cuando se registraron 22’017.000 de personas ocupadas.

Lea : Cali registró la cifra más baja de desempleo de los últimos 15 años

Al presentar el reporte anual en rueda de prensa, explicó que “en 2016 la tasa de desempleo se ubicó en 9,2%, con una tasa de participación de 64,5% y de ocupación de 58,5%. En 2015 la tasa de desempleo, de participación y de ocupación fue 8,9%, 64,7 % y 59,0%, respectivamente”.



De acuerdo al funcionario lo que influyó en el crecimiento de la desocupación, se debió al paro de transporte de carga de julio, la elevada tasa de participación de enero y la menor dinámica en la generación de empleo del sector de la construcción en el mes de marzo de 2016 comparada con el nivel histórico presentado en el mismo mes de 2015.



El Dane además reportó que en diciembre de 2016, la tasa de desempleo fue 8,7%, en el mismo mes del año anterior se ubicó en 8,6%. “En diciembre se completan 6 periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito para el mismo mes y 4 años consecutivos (enero- diciembre) con tasas de un dígito”.



Explicó Perfetti que en el trimestre octubre - diciembre de 2016 las ramas de actividad que jalonaron la generación de empleo en el total nacional fueron: comercio y restaurantes, industria manufacturera y actividades empresariales.



Según el informe: “en las 23 Ciudades y Áreas Metropolitanas las tasas de desempleo más bajas se registraron en Barranquilla A.M. con 7,3%, Bucaramanga A.M. con 8,2% y Santa Marta con 8,2 %. Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre fueron Quibdó con 15,4 %, Armenia con 14,2% y Cúcuta A.M. con 13,8%. Doce de las 23 Ciudades registraron tasa de desempleo de un dígito”.