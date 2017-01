La avicultura creció más que el café en 2016

Andrés Valencia, presidente de Fenavi.

Elpais.com.co|Colprensa

El sector avícola sigue manteniendo su crecimiento, tanto que los expertos ponen a esta actividad como una de las protagonistas del agro colombiano, a pesar de las dificultades presentadas en 2016 por el paro camionero.

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, Andrés Valencia, dio a conocer las cifras de cierre de 2016, en las cuales estableció que la avicultura creció 4,4 % y que el valor de la producción fue $17 billones, “una de las actividades que más aportó a la economía. El café que tuvo un año positivo su cosecha fue solo $7 billones, casi la mitad de la avicultura”, sostuvo.

¿Qué balance logró la avicultura en 2016?

El sector cerró muy bien, el consumo fue robusto y la demanda respondió bien. El episodio complejo que fue el paro y que duró 46 días, puso en riesgo la avicultura, porque tuvimos 200 millones de aves que estaban en las granjas, eso incidió en que en el encasetamiento tuviera una ligera desaceleración.

¿Con qué cifras de crecimiento y valor terminó la avicultura?

La producción de la avicultura terminó en negocios por $17 billones, es difícil que otro sector tenga un valor parecido. La caficultura reportó $7 billones, casi la mitad de la avicultura.

¿Estos $17 billones en dónde se ven representados?

En la industria de alimentos, transporte, empaques, comercialización y el agro como tal, es un sector muy dinámico, con un crecimiento que esta basado en la evolución de los precios de la carne de pollo y huevo. No se va a encontrar una carne más económica que la carne de pollo, vale la mitad en pesos por kilo que la de cerdo y res.

Al desmenuzar estas cifras ¿cuánto creció y qué cifras nos puede contar para pollo y huevo?

Cada año la producción de huevo rompe récord. Para 2016 la producción fue en total 12.817 millones de huevos, en promedio produjeron en Colombia 1.000 millones de huevos al mes. Esto representa un crecimiento de 5,6 %, el más alto desde 2011.

En pollo se sumaron 1,4 millones toneladas en todo el año, eso da un crecimiento de 3,12 %. En total el sector avícola produjo 2,2 millones toneladas.

Usted hizo muchas observaciones al documento de la comisión de expertos para la reforma tributaria por gravar el pollo y el huevo, ¿al final la reforma tributaria es buena para el sector avícola y para el agro?

Para el sector avícola no era conveniente gravar el pollo y el huevo. Habíamos hecho un cálculo de que los colombianos iban a pagar $1,3 billones adicionales en caso de gravar estos productos. Al final no se acogió esa recomendación, quedamos exentos de IVA, por esta razón tenemos claro que no tienen porque incrementarse los precios de pollo y huevo.

¿Qué expectativas hay para 2017?

Seguimos con el mismo reto de las materias primas. Colombia es un país que no produce maíz amarillo para el sector pecuarios, dependemos de las exportaciones de Estados Unidos.

Vamos a ver cómo estará la demanda de pollo y huevo, porque con la inflación y la tributaria puede afectar el consumo de los hogares. Por el momento la oferta está completamente garantizada.

¿Considera que pueden existir cambios con la llegada de Trump en el comercio internacional?

Creemos que Trump no va a cambiar las condiciones de comercio. Hemos sabido que Trump quiere cambiar los TLC, pero igual sabemos que Colombia es el tercer destino del maíz amarillo y creemos que no deben cambiar las condiciones.