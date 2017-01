Aumento del predial en Cali no será mayor del 6%

El reclamo del predial se puede hacer en oficinas del CAM, en Metrocali, Cañaveralejo y 14 CALI.

Dependiendo del estrato y del uso del predio, así mismo será el reajuste del impuesto predial de este año.

Según el Departamento de Hacienda Municipal, el avalúo catastral (el valor que le da la Alcaldía al inmueble y sobre el que se tasa el impuesto predial) subió este año entre 2,8 % y 5,4 % para los sectores residencial, comercial, industrial e institucional.

Patricia Hernández, directora de Hacienda del Municipio, explicó que de la misma manera subirá el impuesto predial. “Para este año tenemos una expectativa de recaudo de $550.000 millones por este concepto”, agregó.

También indicó que los recibos llegarán a los 650.000 predios en la primera semana de marzo. Sin embargo, el que quiera obtener la factura antes, puede hacerlo en las sedes donde Hacienda Municipal tiene funcionarios o en la web.

La Directora de Hacienda respondió a El País algunos interrogantes relacionados con los servicios a los contribuyentes, sobre cómo se puede facilitar el pago de este impuesto o hacer más rápido el trámite de expedición de la factura.

¿De cuánto es el reajuste del predial este año?

Este depende del reajuste del avalúo catastral. Esa valoración también tuvo en cuenta el estrato del predio, en caso de que su uso sea residencial, o de la vocación, es decir, si es comercial, industrial o institucional.

Si es de uso residencial, los predios de estrato uno tuvieron un reajuste del 2,8 % en el avalúo catastral y los de estrato seis aumentaron 5,4 %. En la misma proporción subirá el impuesto predial.

¿Cuándo llegarán las facturas del predial a las casas de los contribuyentes?

Estas llegan en la primera semana de marzo. Ya están listos los artes y ya se contrató la impresión y la distribución de las mismas.

Si un contribuyente necesita pagar el impuesto antes, por ejemplo, porque va a vender su bien y debe estar al día con el impuesto, ¿cómo obtiene el recibo?

Ya están habilitados los medios de expedición: centros de atención al contribuyente del CAM (al lado del Concejo), Metrocali (antigua estación del ferrocarril), Cañaveralejo (frente a la Plaza de Toros) y en 14 CALI (de las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20). El horario de atención es: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua en el CAM y Cañaveralejo. En Metrocali, el horario es de 8:00 a.m. a 12:30 y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Y en los CALI es de 7:30 a.m. a 12:30 m y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

También puede descargar la factura en la página web www.cali.gov.co en el ícono impresión de facturas para pago de impuestos.

En cualquiera de estos casos, debe tener el ID del predio o el número predial nacional, que los encuentra en las facturas del impuesto predial de los años anteriores. Si descarga la factura en la casa, recuerde que la debe imprimir en impresora láser, para que los bancos puedan identificar el código de barras del recibo.

¿En dónde se puede pagar?

En los bancos AV Villas, BBVA, Colpatria, Corpbanca, Popular, GNB Sudameris, Helm Bank, Pichincha, Coomeva, Caja Social y Bancolombia, donde solo se puede hacer pago en efectivo. También se puede pagar en los bancos de Bogotá, Occidente y Davivienda, donde reciben efectivo y tarjetas débito y crédito.

¿Habrá descuento por pagar este mes?

Sí, el descuento es del 15 % por pronto pago hasta el 31 de marzo. Quienes paguen por trimestres recibirán un descuento del 2 % en sus pagos, pero deberán pagar las cuotas antes del 31 de marzo, 30 de junio, 29 de septiembre y 28 de diciembre para no perder el beneficio. También se puede pagar en un solo contado, sin descuento y sin que cause intereses, hasta el 30 de junio. Después de esa fecha, se generan intereses de mora.

Si debo años anteriores ¿puedo pagar esta vigencia con el descuento del 15 %?

No, debe estar al día con el predial hasta el 2016 o tener acuerdo de pago que no haya registrado retraso en el pago de las cuotas pactadas.

¿Cómo puedo hacer un acuerdo de pago?

Se debe presentar con cédula y el ID del predio (que se encuentra en la factura) y pactar un pago, que se puede extender a 12 meses. Tenga en cuenta que por ser moroso deberá pagar intereses, que para este año son de la tasa de usura menos dos puntos, es decir, 31,51 % por el año. Los acuerdos se pueden hacer en los mismos sitios donde se puede reclamar la factura anticipada y en los mismos horarios descritos anteriormente.