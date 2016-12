"Vengo a pelear el puesto de arquero en Deportivo Cali": Pablo Mina

Pablo Mina, arquero de Cortuluá.

Tomada de www.cortuluá.co / El País

Pablo Mina comenta que tenía unos 12 años cuando entrenó en las divisiones menores del Deportivo Cali. Recuerda que estuvo en el conjunto verde por un buen tiempo, hasta que le dijeron que no podía seguir porque, a futuro, supuestamente, no iba a tener la estatura adecuada para ser guardameta (1.80 mt).

Entonces, Mina, admirador desde pequeño del mítico Óscar Córdoba, se terminó de formar en el América, para luego dar el salto a equipos como Municipal Limeño (El Salvador) y clubes colombianos como Expreso Rojo, Dépor (hoy Atlético), Pereira y Cortuluá.

Y allí, en Cortuluá, es cuando su historia se parte en dos, pero para bien. Con las atajadas de Pablo, el cuadro ‘Corazón’ del Valle logró subir a la A en el 2015, en los cuadrangulares de ascenso; y en el 2016 fue hombre destacado en la gran campaña tulueña en el primer semestre, llegando a semifinales.

Ese muy buen rendimiento hizo que el Cali, ese equipo que años atrás lo dejó ir, lo fichara para el 2017. En diálogo con El País, Mina habló acerca de ese tema y también se refirió a sus expectativas con el club verdiblanco.

¿Por qué quiso ser arquero?

Yo crecí viendo a Óscar Córdoba en el América, lo admiraba muchísimo y eso hizo que me llamara la atención ser arquero. Entonces empecé en Deportivo Huracán, una escuela de mi pueblo (Corinto, Cauca), luego estuve en el Cali, me terminé de formar en América, estuve en El Salvador y luego jugué en varios equipos de la B, hasta llegar a Cortuluá, donde se logró el ascenso en el 2015.

¿Por qué no siguió en el Cali?

Si no estoy mal, yo tenía unos 12 años, y en ese tiempo te hacían un examen para ver cuál iba a ser tu estatura promedio. Lo mínimo era 1.80 y me dijeron que yo no iba a dar esa talla. Afortunadamente crecí y hoy en día mido 1.81.

¿Qué sintió cuando el Cali mostró interés por usted?

Los directivos del Cortuluá me dijeron que el Cali estaba interesado en mí y que me iban a contactar. Eso para mí fue una alegría inmensa, porque es como el reconocimiento por el buen trabajo que se venía haciendo en Cortuluá. Llegar a un equipo con tanta historia me da mucha felicidad.

¿Qué clase de arquero es Pablo Mina?

Un portero líder, al que le gusta hablar mucho. Considero que soy muy seguro y además me va muy bien en el juego aéreo. Eso me permitió mantenerme como titular en la A con Cortuluá.

¿Tiene como ‘pelearle’ el puesto a Camilo Vargas?

Para nadie es un secreto que Camilo es un excelente arquero, con una gran trayectoria, incluso en Selección Colombia. Pero yo, al igual que él, también tuve un buen semestre. De hecho, he tenido dos años muy buenos, desde que Cortuluá ascendió. Así que considero que con trabajo y paciencia las cosas se me pueden dar y puedo pelear mano a mano el puesto con Vargas.

¿Qué tanto lo marcó esa experiencia de dos años en Cortuluá?

Muchísimo. Allí viví momentos inolvidables, como subir a la A en los cuadrangulares de ascenso del 2015, donde no éramos favoritos, pero conseguimos el objetivo con buen fútbol y mucha humildad. Y el primer semestre del 2016 también fue muy especial, porque llegamos hasta las semifinales. Lástima que nos hayan eliminado en penales.

¿Qué le promete al hincha del Cali?

Les digo que llegar a esta institución es un reto que asumo con gusto y también con mucha seriedad. Pablo Mina viene a dejarlo todo para que el 2017 sea un año muy lindo para mí y para toda la institución.