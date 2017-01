"Cuando quise recoger mi moto la mano no me respondió": Juan Esteban Sarmiento

Juan Esteban Sarmiento, piloto colombiano en el Rally Dakar 2017.

Cortesía para El País

El piloto vallecaucano Juan Esteban Sarmiento, 'Chilo Dakar', se vio obligado a abandonar su quinta participación en el Rally Dakar tras sufrir un accidente en carrera. El colombiano se habría fracturado la muñeca de su brazo derecho en una caída en mitad de carrera.

Sarmiento participaba en la categoría de motociclistas, y había avanzado hasta la etapa 11 del certamen sin complicaciones. Esta era su quinta participación en un Rally Dakar.

"Venía cuidándome bastante para llegar a la meta, pero el terreno no estaba fácil", comentó el piloto tras ser retirado del trazado por medio de un helicóptero.

"Iba en el kilómetro 70 y había un montículo en la mitad del trazado y no controlé la moto. Cuando me levanté a recoger la moto para continuar mi mano derecha no me respondió", contó notablemente frustrado el vallecaucano.

La etapa que disputaba el piloto conducía de San Juan a Riocuarto, en Argentina, con un trazado de 288 kilómetros. Se estima que el siniestro del vallecaucano se habría presentado en los primeros dos tramos del recorrido.

En la jornada de ayer, la décima etapa, 'Chilo' había terminado en la posición 66, ascendiendo al puesto 80 en la clasificación general.

El Dakar 2017 se disputa desde el pasado 2 de enero y se extiende hasta el 14. Tres colombianos iniciaron el certamen en la primera semana: Juan Esteban Sarmiento, Christian Cajicá y Mateo Moreno, pero sólo este último continúa en el certamen.