Uruguay picó en punta y Brasil empató en hexagonal de Suramericano Sub 20

AFP / El País

Uruguay entró pisando fuerte en el hexagonal final del Suramericano Sub 20 al golear este lunes 3-0 a Argentina en el estadio Atahualpa de Quito.

Nicolás de la Cruz, Mathías Olivera y Rodrigo Amaral fueron los anotadores de una Uruguay que fue muy superior a su rival.

Tomás Belmonte, volante argentino, fue expulsado a los 32 minutos, y casi enseguida llegó el primer gol de los uruguayos que terminó por minar el ánimo de los gauchos.

Luego llegaron las otras anotaciones con las que la celeste refrendó su enorme superioridad ante un rival desconocido.

En el último partido de la jornada, Brasil que ganaba 2-0, empató 2-2 con Ecuador.

Las anotaciones del seleccionado auriverde fueron conseguidas por Guilherme Arana y Maycon en el primer tiempo. Renny Jaramillo y Pervis Estupiñán, ambos de penal, empataron para los locales.

Con los resultados, Uruguay picó en punta con 3 puntos, seguido de Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela con un punto cada uno; Argentina es última sin puntos.

La próxima fecha se jugará el jueves: Colombia vs. Argentina, Ecuador vs. Venezuela y Brasil vs. Uruguay.