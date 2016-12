El tenista vallecaucano Alejandro Falla se resiste al adiós

Alejandro Falla, tenista vallecaucano del equipo Colsanitas.

Bernardo Peña - El País

A sus 33 años y con la convicción de recuperar el nivel deportivo que tuvo en sus inicios, Alejandro Falla emprendió el camino hacia el Abierto de Australia, su primer gran reto de 2017.

Para el tenista vallecaucano la palabra retiro aún no aparece en su vocabulario, y aunque ha tenido que superar lesiones que le han mermado su rendimiento competitivo, no desiste de su ilusión de volver a ser referente del tenis colombiano en el mundo.

Por ello se concentró durante dos semanas en el club Karibana de Cartagena y efectuó la preparación física para lo que será su actuación en el primer Grand Slam del año, en el cual tendrá que buscar la clasificación desde el qualy.

Antes de viajar a su nuevo desafío, Falla habló de su preparación y objetivos en la nueva temporada.

¿Cómo fue la preparación para el Abierto de Australia?

“Fueron diez días intensos de concentración en Cartagena buscando el nivel físico para afrontar con todo el torneo. La esperanza es lograr la clasificación al cuadro principal”.

Ha tenido lesiones y años difíciles, ¿ha pensado en el retiro?

“No, creo que aún tengo mucho por dar, estoy confiando en Dios que no me vuelva a lesionar para esta temporada volver a estar en un buen nivel en el tenis mundial”.

¿Cuál es el lugar del ranquin que se traza ahora?

“No quiero pensar en ranquin, pero sí me he puesto como meta volver a ser referente internacional con mi juego. Me he preparado duro, entrenando muy fuerte con el objetivo de tener un año de buenos resultados”.

Falla, quien se estrenó como padre hace dos años, tiene en su hijo Jerónimo la principal motivación para buscar desde el 12 de enero su repunte internacional.

Representantes en Australia

Alejandro Pedraza, técnico del equipo Colsanitas, confirmó que el país tendrá en el Abierto de Australia en el cuadro principal a Mariana Duque y Santiago Giraldo en sencillos; mientras que en dobles estarán Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, con quienes existe una gran expectativa para el próximo año.

Alejandro Falla y Eduardo Struvay lo harán desde el cuadro clasificatorio.

“Por los resultados que lograron este año esperamos que en dobles la pareja de vallecaucanos pueda figurar en los grandes torneos”, dijo el técnico Alejandro Pedraza.