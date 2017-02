"El tema del descenso claro que me preocupa": Hernán Torres, DT de América de Cali

Colprensa / El País.com.co

Hernán Torres, técnico del América, reconoció que el Tolima ganó bien en el duelo del martes por la segunda fecha de la Liga Águila, y manifestó que una vez más su equipo, como sucedió frente a Águilas en el Pascual, se dedicó a tocar en el mediocampo, pero sin hacer daño.

"Fue un partido bastante intenso y muy disputado. Tolima ganó bien, fue ordenado y aprovechó sus ocasiones. En el segundo tiempo nosotros bajamos en la generación de fútbol, nos dedicamos a tocar, pero sin crear", señaló el entrenador escarlata.

Manifestó que quiere un América dinámico y continio en los 90 minutos, porque se está acostumbrando a jugar bien un tiempo y a bajar su nivel en el otro periodo.

"Contra Tolima hicimos un buen partido, especialmente en el primer tiempo. Pero en el fútbol prima el resultado y nosotros no fuimos continios en ese funcionamiento. Queremos un América que sea regular los 90 minutos. América hizo cosas importantes, pero también las permitió".

Sobre la producción de su equipo en dos fechas y apenas un punto, el estratega reconoció que el tema del descenso le preocupa.

"Claro que me preocupa el tema del descenso, cómo no me va a inquietar; y más si ganan nuestros rivales directos, pero en la medida en que recuperemos la regularidad volveremos a ver el equipo que queremos", aseguró Torres.

Sobre lo que le falta al equipo, Torres fue contundente: "hacer los goles, el equipo genera y produce llegadas, pero no convierte. En la medida en que logremos definir, más posibilidades tendremos de ganar partidos".

Por último el técnico expresó que por precaución no puso a Cristian Martínez Borja, jugador por el que Águilas demandó el primer partido con el argumento de estar mal inscrito.

"No lo puse por prevención, él está inscrito legalmente en Dimayor, pero hasta que no se concrete el tema, es mejor tenerlo afuera", puntualizó.