Roberto Díaz y Andrew Landry, líderes en el Club Colombia Championship

Roberto Díaz, golfista mexicano.

Colprensa / El País.com.co

El mexicano Roberto Díaz, con un ‘putter’ infalible, y el estadounidense Andrew Landry, con un buen ‘birdie’ en el hoyo 16, se instalaron parcialmente en el liderato del Club Colombia Championship presentado por Servientrega, competencia del Web.com Tour estadounidense y que se encamina a un fin de semana cargado de emociones en el Country Club de Bogotá.

Díaz, que entregó un ‘score’ libre de errores de 65 golpes (-6) este día, lideró por buena parte del día, hasta que Landry, al que le quedan dos hoyos pendientes, embocó un largo ‘putt’ sobre el ‘green’ del par 3 del hoyo 16 a segundos de la suspensión por falta de luz natural para sumarse a la punta, ambos con 134 golpes (-8).

Ambos están por delante del estadounidense Conrad Shindler, autor de un buen -6 en la jornada y que lo dejó en el tercer puesto en solitario. Los estadounidenses Brandon Harkins, Tom Lovelady y Alex Prug, así como el sueco Daniel Chopra, todos en 136 (-6), persiguen en la cuarta plaza.

Catalogado como el mejor torneo del año en el circuito del PGA Tour, el Club Colombia Champonship atrajo a una buena cantidad de público en este segundo día de juego, uno que comenzó muy temprano en la mañana y que cerró con las últimas luces de la jornada. A diferencia de la víspera, no hubo suspensiones por el tema climático, dejando a 45 jugadores con hoyos pendientes para este sábado.

El argentino Ángel Cabrera, bicampeón ‘Major’ que debutó esta semana en el Web.com Tour, jugó 23 hoyos este viernes antes del mediodía y con 143 golpes (+1) total iguala en el puesto 54 dentro del límite del corte.

Díaz remató su vuelta del viernes en 31 golpes, con cuatro ‘birdies’ que le dieron un nuevo liderato parcial en este Web.com Tour. “Comencé muy bien, creo que es uno de los días que mejor le he pegado a la bola en bastante tiempo. De los 19 hoyos que jugué creo que fallé tres ‘greens’ y este es un campo en el que pegarle bien siempre ayuda”, manifestó Díaz, séptimo el año anterior y que tuvo que finalizar un hoyo correspondiente a la primera ronda temprano este viernes.

El de Veracruz nuevamente se puso en carrera por el título, una tarea que no ha podido completar pese a haber logrado dos Top-10 en sus dos anteriores salidas. Díaz hizo el récord del campo (62) en la primera ronda en 2015, cifra que se mantiene en este, el campo ‘Fundadores’ del Country Bogotá.

“Puedo controlar la bola baja, por lo que me ayuda que los ‘greens’ y ‘fairways’ estén tan firmes. Me ayuda todo aquí: el ambiente, la gente es muy cálida, el hotel está cerca, el campo es espectacular, se me hace muy fácil leer los ‘greens’, hay que ‘potearla’ muy bien y no sé por qué razón veo las líneas muy claras, los ‘putts’ caen bastante y tengo muy buenos recuerdos del lugar y eso te da confianza”, destacó Díaz.

Una conversación con su cadi tras hacerle tres ‘putts’ al 18 fue determinante para lo que fue su rendimiento este día. “Tuve tres ‘putts’ para cerrar la primera vuelta (en el 18), no me fui muy contento y tuve una charla con mi cadi, que es de mis mejores amigos. Salimos a los segundos 18 hoyos con ganas de hacer pocas, el ‘putter’ estuvo muy bien toda la ronda”, comentó.

En lo que respecta a los colombianos, los aficionados Esteban Jaramillo y Juan Camilo Kalozdi se quedaron alejados del límite del corte, despidiéndose este viernes de la competencia. Kalozdi completó +14 en el global, mientras que Jaramillo se despidió con un meritorio 73 (+2) de su segunda presentación en este certamen, con +6 total.

El antioqueño Andrés Echavarría, sorteado en uno de los grupos de la tarde, tuvo una ronda con tropiezos, contando +5 en sus primeros 13 hoyos y prácticamente despidiéndose también de forma anticipada. Echavarría marcha a 6 golpes del límite teórico para el fin de semana.

El certamen entregará una bolsa total de 700 mil dólares en premios, la más alta para cualquier competencia deportiva en el país, consiguiendo que fuera reconocida por el propio PGA Tour como la mejor de la gira estadounidense en todo el mundo.