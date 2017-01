Reviva la última entrevista que Roberto Cabañas le concedió a El País

Roberto Cabañas (derecha), leyenda del América de Cali.

El 2 de octubre del 2016 fue la última vez que El País tuvo contacto con Roberto Cabañas. En esa ocasión, esta leyenda del fútbol americano analizó la previa del partido Colombia - Paraguay por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, y también habló sobre su amado América de Cali.

Acá en Colombia hace rato que no se sabe nada de su actualidad. ¿A qué se dedica ahora?

Primero que todo quiero agradecerles que me sigan teniendo en cuenta. En el último tiempo he hecho varias cosas, como estar de coordinador de las selecciones menores de Paraguay y ser comentarista en el Mundial de Brasil 2014. Ahora estoy esperando una posibilidad de vincularme al club Cerro Porteño, pero todavía no hay nada concreto.

¿Cómo analiza ese partido que se viene entre los dos países que están en su corazón?

Te digo una cosa que es clave, los dos equipos llegarán necesitados de puntos, pero para mí el que debe salir a apostar por conseguir la victoria es Paraguay, que como local debe ganar para seguir en carrera.

Va a ser un juego difícil porque Colombia tiene un muy buen equipo, con jugadores de mucha categoría, mientras que nosotros tenemos un técnico nuevo (Francisco ‘Chiqui’ Arce) y futbolistas que no cuentan con tanto recorrido. No me cabe duda que el partido será muy entretenido.

¿Cómo vivirá ese partido la familia Cabañas?

Mi familia le va a hacer mucha fuerza a Colombia (risas). Mi señora Tatiana es de allá y mis hijos prácticamente también, pero yo sí quiero que gane mi Paraguay, porque este país es muy futbolero y un triunfo nos metería de nuevo en la pelea por regresar a un Mundial.

Lastimosamente no pudimos ir a la última Copa del Mundo, que fue casi que en nuestra esquina (Brasil), pero ahora contamos con un equipo renovado, que a pesar de no tener un proceso largo como otros combinados, tiene muchas ilusiones y ganas de hacer las cosas bien.

¿Entonces cree que Colombia es favorito para ganar el jueves?

Pienso que nosotros estamos más preocupados por Colombia que ustedes por Paraguay, porque tienen un equipo muy competitivo, con un arquero serio como David Ospina, talentosos como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, y delanteros de mucha jerarquía.

Sin embargo, deben tener cuidado con la selección paraguaya, porque aunque no tengamos estrellas somos un buen conjunto. Hace un mes le ganamos a Chile en casa y yo creo que si los muchachos están bien concentrados se le puede ganar a Colombia.

Usted también jugó en la Selección Paraguay, ¿Cómo recuerda los duelos ante Colombia?

Me acuerdo mucho de esos partidos, cuando jugábamos acá y en el Metropolitano, en la época de Faustino Asprilla, el ‘Pibe’ Valderrama, Fredy Rincón... Jamás fueron encuentros fáciles porque ustedes jugaban con su técnica y nosotros con nuestra garra. Fue una linda época.

¿Le llegó a marcar gol a Colombia?

¡Claro! No me olvido de ese gol que le hice a Carlos Navarro Montoya acá en Paraguay, cuando volvimos a clasificar a un Mundial luego de 28 años (México 1986). Después de un rebote en el palo metí la cabeza y marqué el gol. No fue bonito pero nos sirvió para ganar 3-0. Luego, en la vuelta en Cali defendimos esa ventaja y pudimos regresar a una Copa del Mundo.

Usted vivió muchos años en Cali, ¿Qué es lo que más extraña?

Todo. Yo prácticamente hice mi vida allá, conformé mi familia e hice muchos amigos. Nunca me olvido de todo lo que le di a los hinchas del América. Me encanta la música de allá y la alegría de la gente.

¿Ha seguido a la ‘Mecha’ desde la lejanía?

Sí, y la he seguido con mucho dolor y tristeza, porque el pueblo americano no se merece que el equipo esté en la B. En mi época hicimos mucho esfuerzo por llevar al América al lugar donde se merece estar.

Actualmente el club tiene buenos directivos y un buen entrenador, esperemos que este sea el año del ascenso.

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le hablan del América?

El gol que le hice al Deportivo Cali en un clásico de 1986. Se lo marqué al ‘Gato’ Fernández. En ese tiempo el Cali jugaba mucho a dejar en fuera de lugar a los rivales, entonces yo agarré el balón, hice el amague de que iba a dar un pase y en lugar de eso me metí entre los centrales, saqué al arquero y desde un angulo muy cerrado definí y metí la pelota. Me acuerdo de la alegría de la gente y se me pone la piel de gallina, son recuerdos imborrables.