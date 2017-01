Relevo jamaicano 4x100 de Pekín 2008 descalificado,Usain Bolt pierde un oro

AFP - El País

El jamaicano Usain Bolt perdió oficialmente este miércoles una de sus medallas de oro olímpicas tras la descalificación del relevo jamaicano de 4x100 metros que se coronó en 2008, debido al caso de dopaje de uno de sus integrantes, Nesta Carter.

Bolt, que construyó gran parte de su leyenda sobre sus tres 'tripletes' de oros olímpicos (100, 200 y relevo 4x100 metros) , en los Juegos de 2008, 2012 y 2016, ve rebajada ahora su cuenta de oros olímpicos de nueve a ocho.

La decisión de la retirada de la medalla se esperaba desde que en junio de 2016 se conociera el control positivo de Carter, al que se detectó un estimulante no autorizado dentro del amplio programa de reanálisis que realizó el Comité Olímpico Internacional (COI) en los últimos meses con muestras de anteriores Juegos Olímpicos.

"Nesta Carter fue reconocido culpable de haber contravenido la reglamentación antidopaje en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 (...) Queda descalificado del relevo 4x100 metros", escribió la instancia olímpica en su comunicado, subrayando que la descalificación de Carter supone también la del equipo jamaicano de ese relevo.

Usain Bolt, la superestrella del atletismo en la última década, era consciente en los últimos meses de que su cuenta de medallas iba probablemente a bajar por el 'caso Carter'. "No cambiará nada sobre mi legado. Por supuesto, me decepcionará perder esa medalla, pero así es la vida. ¿Qué puedo hacer? No tengo ningún control sobre eso", declaró Bolt en la última noche de los Juegos Olímpicos de Rio, en agosto, tras una nueva exhibición.

"Estamos en el buen camino contra el dopaje en el atletismo. Confío en la Agencia Mundial Antidopaje y en la Federación Internacional de Atletismo, hacen un buen trabajo", añadió.

El COI confirmó también que la rusa Tatiana Lebedeva, subcampeona olímpica de triple salto en Pekín, se veía igualmente privada de su medalla.