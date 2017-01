"Quiero ser figura con la Selección Colombia": Juan Camilo Hernández

Juan Camilo Hernández, jugador del América de Cali.

Con apenas 17 años, este parece ser el año en el que Juan Camilo Hernández tendrá sus dos primeras pruebas de fuego en su corta pero prometedora carrera futbolística.

Con 20 anotaciones, el delantero demostró con el Pereira, en el torneo de ascenso de Colombia, que es uno de los futbolistas con más proyección del país, ahora con la camiseta de recién ascendido América.

El jugador es uno de los dos representantes de los equipos de Cali que hacen parte de la Selección Colombia que desde este miércoles competirá en el Campeonato Suramericano Sub 20 a realizarse en territorio ecuatoriano.

Colombia hace parte de la llave A del certamen, donde se encuentra con Brasil, Ecuador, Chile y Paraguay; este último será el rival del conjunto nacional en el inicio de la competencia.

“Las expectativas que tenemos como selección en esta ocasión son muchas. Esperamos en lo grupal tener la oportunidad de poder hacer un gran Campeonato Suramericano porque nos hemos preparado muy bien y el resultado final esperamos que sea la clasificación al Mundial”, aseguró el juvenil, quien acaba de llegar al América para jugar esta temporada.

El torneo, que se llevará a cabo en el vecino país, entregará cuatro cupos para el Mundial de la categoría, que en esta oportunidad tendrá como sede a Corea del Sur.

Juan Camilo no es indiferente a su responsabilidad. El atacante sabe que una vez pise la cancha en el campeonato, los ojos no solo de Colombia, sino del plano suramericano y mundial estarán puestos en su talento.

“Quiero hacer lo mejor, quiero ser figura con la Selección Colombia. Todos me han entregado la confianza de estar acá y mi deber ahora es responder cuando esté en la cancha y así poder aportarle al equipo. La idea es que juntos logremos el objetivo de clasificar”, expresó el juvenil.

Seguidamente, Juan Camilo aclaró que no busca ser el único protagonista, y resaltó el trabajo que tendrán que hacer en equipo para cumplir el sueño por el que han trabajado.

“Yo no vine acá pensando en lo personal, quiero lograr la clasificación y es claro que ese objetivo no lo voy a lograr solo. Lo que sí es verdad es que obviamente quiero ser bien recordado por lo que se pueda hacer, este tipo de competencias siempre serán importantes. Pero todos estamos mentalizados en trabajar duro, hacer las cosas bien y, por qué no, buscar el título suramericano”, expresó jugador, que el domingo se desplazó a Ecuador para iniciar la última parte de la concentración con la delegación tricolor.