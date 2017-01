"Quiero que mi carrera termine en Colombia", Johan Fano

Johan Fano, delantero peruano.

Archivo - El País

Cerca de 250 goles en su carrera profesional y su paso por las ligas de México, Colombia y Perú, además de que vistió la camiseta del seleccionado inca, son las cartas de presentación del experimentado atacante Johan Fano.

A sus 38 años, el hombre nacido en Huánuco, Perú, quiere seguir vigente en el fútbol. En el 2016 acaba de tener su más reciente campaña como profesional en el Cajamarca y en la actualidad está sin equipo.

Fano, quien por estos días se encuentra en Medellín, estará la próxima semana en Cali con un combinado peruano para hacer parte del Torneo Fifpro América que tendrá como sede el Club Farallones de la ciudad, entre el 18 y el 19 de este mismo mes.

El torneo, que reune a los jugadores del continente que se encuentran sin contrato, tendrá la participación de Brasil, Uruguay, México, Costa Rica, Perú y Colombia.

El País encontró al delantero peruano en Medellín y habló de su visita a la capital del Valle y el futuro de su carrera deportiva. Al futbolista le gustaría acabar su carrera en Colombia.

¿Listo para jugar en Cali en el torneo Fifpro?

Sí, me parece que es una buena oportunidad para muchos jugadores que en este momento no se encuentran con un contrato y es una linda ocasión para encontrar un equipo. Voy a participar porque recibí la invitación de la agremiación del Perú y asistiré.

¿Cómo terminó deportivamente el 2016 para usted?

Recibí dos llamadas importantes del Perú, pero la verdad iba a dejar el fútbol en el 2016. Me quedé con la de la Universidad Técnica de Cajamarca, donde gracias a Dios me fue muy bien. Jugué 31 partidos e hice 14 goles; me quisieron renovar, pero tomé la decisión de marcharme y ahora tengo una oferta más y el 17 o 18 de enero decidiría qué voy a hacer.

¿Y cuál es esa oferta?

Cajamarca me quiere renovar el contrato y la otra oferta es de un equipo de provincia que se ha mostrado interesado en tenerme.

¿En Colombia ha tenido alguna opción?

En este momento no se me ha presentado ninguna oportunidad por Colombia. Estoy por acá con mi familia en la ciudad de Medellín tratando de tomar una decisión con ellos porque mi esposa es paisa. Mi hijo, el mayor, nació en México, pero vive en Colombia y el último nació en Medellín.

¿Quiere jugar en Colombia?

Me gustaría terminar mi carrera en Colombia. Si se presenta una oportunidad, sería de verdad muy lindo, pero por el momento estoy tratando de mirar qué decisión tomamos porque ya son 21 años de carrera. Esta decisión la estoy tomando con mi familia y miraré si por lo menos juego seis meses más.

¿Y qué le dice su familia? ¿Quiere que siga o que se retire?

Mi esposa y mis hijos no quieren que juegue más, quieren que descanse y les dedique tiempo. Pero ellos también saben que amo al fútbol y me lo ha dado todo en la vida. Por eso, si hay una posibilidad de jugar seis meses más en Colombia, me gustaría.

¿Usted ya sintió que no quiere madrugar más a entrenar?

No. Creo que hay cansancio porque el cuerpo no es el mismo de antes, pero las ganas de querer entrenar y seguir compitiendo siguen igual. En el momento en el que sienta que no tengo ganas de entrenar, seguramente tomaré la decisión.

Si usted está en Colombia y toda su familia es de acá, ¿lo ideal sería retirarse en la liga colombiana?

No hay una posibilidad hoy, pero ojalá se presente y la estudiaré. Lo que tengo claro ahora es que jugaré hasta junio, incluso puedo decir que si un equipo de Colombia me dice que juegue hasta final de año, lo haré.

¿En qué equipo o sector de Colombia le gustaría jugar?

Yo aprendí a querer a Colombia porque me ha dado cosas muy buenas. Medellín, Manizales, Cali, Barranquilla tienen grandes equipos y en cualquiera jugaría.

¿Le preocupa la vida de jugador retirado?

Sí. Cuando se está acostumbrado a levantarse todas las mañanas para prepararse, seguramente hará falta, pero todo tiene su tiempo y poco a poco ese final irá llegando y llegará mi etapa como técnico que he venido estudiando.

¿Y dónde ha hecho el curso?

En la Federación Peruana de Fútbol me he preparado.

¿Qué tipo de técnico sería usted?

Soy un técnico agresivo. Me gusta mucho el trabajo que hacen Jorge Sampaoli y Diego Simeone.

¿Se retira del fútbol y de inmediato le gustaría comenzar como técnico?

No, porque primero quiero terminar de estudiar y prepararme bien.

¿En qué liga le gustaría dirigir en un comienzo?

Me gusta la liga colombiana o la peruana. Porque son países que los conozco y sé cómo me puede responder un futbolista profesional en estos dos países.

¿Su sueño es dirigir el seleccionado peruano?

Sí, quiero llegar a la Selección Perú y llevarla a un Mundial.

¿Qué debe hacer Perú para volver a un Mundial?

Hay que cambiar la mentalidad y reestructurar desde las divisiones menores. Tenemos un futuro interesante y hay que trabajar.

¿Perú irá a Rusia 2018?

Está difícil, como peruano quisiera que lo haga, pero creo que se debe pensar más en las otras eliminatorias.