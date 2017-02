Por mal tiempo y daños en el estadio aplazan el partido Celta-Real Madrid

El techo del estadio fue afectado por el fuerte temporal en Vigo.

AFP / El País

El encuentro que debía afrontar el domingo el líder del campeonato español Real Madrid con el Celta en Vigo ha sido aplazado definitivamente por los daños que ha sufrido el estadio de Balaídos, comunicó La Liga.

La organizadora del campeonato tomó esta decisión después de que el Ayuntamiento de Vigo, propietario del estadio, asegurase que el recinto no reunía las condiciones de seguridad necesarias para albergar el encuentro.

"Según el informe del Ayuntamiento de Vigo que se adjunta, este organismo considera que en el estadio de Balaídos no hay seguridad para los espectadores y los jugadores que asistan al partido de mañana domingo, 5 de febrero de 2017, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander, Real Club Celta - Real Madrid CF" , explicó la patronal de los clubes en un comunicado.

"Por lo tanto, recibida esta información, LaLiga y el Real Club Celta han dado traslado de dicho informe a la RFEF (Federación Española)" , añadió, sin precisar en qué fecha se disputará en encuentro.

El duro temporal de agua y viento que está afectando a Galicia (nordoeste de España) provocó daños en el estadio de Balaídos.

"Ya he hablado con el presidente del Celta y ahora están elaborando el informe técnico. La decisión es irreversible. Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana" , explicó el alcalde vigués Abel Caballero en la radio española Cadena SER.

El partido Deportivo-Betis, que el viernes tenía que abrir la 21ª jornada, fue aplazado a una fecha posterior debido a las ráfagas de viento que dañaron las cubiertas del estadio Riazor, en La Coruña, también en Galicia.