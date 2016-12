Periodista español le escribe emotiva carta a James Rodríguez, para que siga en Real Madrid

Por redes sociales se ha vuelto viral una carta que el periodista español Edu Aguirre le escribió a James Rodríguez, pidiéndole que no "baje los brazos" y que siga luchando por ganarse un puesto en la titular del Real Madrid.

Aguirre, quien pertenece al programa el Chiringuito de Jugones, que ha criticado varias veces al colombiano, elogió las habilidades futbolísticas del '10', que no pasa por un buen momento en el conjunto blanco.

Luego de no jugar ni un solo minuto en la final del Mundial de Clubes, James dijo que no podía asegurar su continuidad en el Real porque quería tener más minutos de juego. Además, sostuvo que tenía siete días para pensar si aceptaba o no alguna de las ofertas que otros equipos tienen por él.

¿Cuál será la decisión final de la figura colombiana?