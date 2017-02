Orsomarso y Atlético juegan el clásico vallecaucano de la B en Palmira

Durante cinco años, el América de Cali potenció desde todo punto de vista a la segunda categoría del fútbol colombiano.

Con la ausencia del América, serán el Deportivo Pereira, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío y Unión Magdalena los llamados a ser protagonistas, con el Boyacá Chicó como nuevo gran inquilino, pero difícilmente generarán el mismo impacto de los rojos.

La primera jornada del Torneo Águila se cumplirá este fin de semana, pero ya sin el lunes, pues se extenderá entre sábado, domingo y martes.

Este sábado se abre el certamen con la disputa del clásico vallecaucano entre Orsomarso y Atlético, duelo que será a las 3:00 p.m. en el estadio Rivera Escobar de Palmira.

Orsomarso es dirigido por Álex Escobar y tiene como objetivo pelear decididamente el ascenso, en tanto que el Atlético, orientado por Luis Eduardo Gómez, tratará esta vez de ser protagonista y no continuar siendo la cenicienta del torneo como ha sido la constante desde que está en la B.

Datos

Además del cotejo en Palmira esta tarde se jugarán Barranquilla Vs Real Santander; Unión Magdalena Vs Cartagena y Leones Vs Valledupar.

Para el domingo está previsto el estreno de Fortaleza ante Bogotá y Llaneros será local de Pereira.

El martes se cierra la primera jornada con los duelos entre Quindío y Popayán, mientras que Boyacá Chicó recibe a Cúcuta Deportivo.