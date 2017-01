"Nunca pensamos que íbamos a encontrarnos de nuevo en la final del Abierto de Australia", Rafael Nadal

El tenista español otra vez va por el Abierto de Australia.

Agencia AFP / El País

El tenista español Rafael Nadal aseguró que será un "privilegio" enfrentarse el domingo al suizo Roger Federer en la final del Abierto de Australia tras haber ganado este viernes al búlgaro Grigor Dimitrov en semifinales por 6-3, 5-7, 7-6 (7/5) , 6-7 (4/7) y 6-4.

"Es algo muy especial creo que para los dos el hecho de volver a una final de un 'grande' y tener la oportunidad de competir el uno contra el otro tras dos años de problemas" con las lesiones, explicó el tenista español tras ganar su semifinal.

Federer y Nadal han protagonizado duelos memorables en la última década y se han enfrentado en ocho finales de torneos del Grand Slam, con ventaja para el español por 6-2, aunque la última de ellas fue... ¡en Roland Garros-2011! "Creo que ninguno de los dos nunca pensamos que íbamos a encontrarnos de nuevo en la final del Abierto de Australia", dijo Nadal, cuya última final en un grande fue en su noveno título de Roland Garros (2014).

"Pero aún seguimos aquí, luchando, eso es lo importante y lo que lo hace especial. Ahora tengo que recuperarme y descansar bien" , añadió Nadal, ganador de 14 torneos del Grand Slam, y que el domingo buscará su segundo título en Australia tras el 2009, en la que venció precisamente a Federer en cinco sets.

Precedente en 2009 con triunfo español

El español, de 30 años, jugó otras dos finales, en 2012 y 2014, perdiendo en ambas ante el serbio Novak Djokovic y el suizo Stan Wawrinka, respectivamente. El hecho de que Nadal tenga un balance positivo respecto a Federer no significa nada para el español: "Eso fue hace mucho tiempo (las finales anteriores). Es un partido diferente, un momento diferente para ambos. Creo que este partido será completamente diferente a todos lo que pasó antes" , aseguró el malorquín en conferencia de prensa.

"Es especial. No hemos estado en una situación así desde hace mucho tiempo, por lo que hará de este partido algo diferente" , insistió en conferencia de prensa. El suizo había derrotado el jueves en la primera semifinal a su compatriota Stan Wawrinka también en cinco sets, por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3, para clasificarse para su primera final en un Grand Slam desde el US Open-2015.

A sus 35 años, Federer se perdió gran parte de la pasada temporada por una lesión de espalda y después de rodilla. Nadal también tuvo que retirarse de Roland Garros por una lesión en la muñeca que le impidió después acudir a Wimbledon. Jugó renqueante los Juegos de Rio (llegó a semifinales en individuales y ganó el oro en dobles con Marc López) , pero no jugó la segunda parte de la temporada.

Nadal reconoció este viernes que lloró tras tener que renunciar a intentar luchar por su décimo Roland Garros en mayo pasado. "El año pasado fue duro, me ha costado volver a mi mejor nivel. He trabajado mucho, pero ni podía soñar con llegar a la final en mi segundo torneo del año" , admitió el español. "Soy una persona positiva. Nunca digo jamás y trabajé muy duro para llegar hasta aquí (...) Siempre tuve confianza que si era capaz de ganar algunos partidos, entonces puede pasar cualquier cosa" . Tras ganar a su compatriota Wawrinka en semifinales, Federer también recordó su rivalidad con Nadal: "Rafa es el mayor desafío de mi carrera. Soy su primer fan. En un luchador extraordinario. Hemos tenido partidos épicos" . Y el suizo recordó una anécdota del año pasado, cuando ambos trataban de recuperarse de sus respectivas lesiones. "Le visité en Mallorca para la inauguración de su academia. Le dije: 'Estaría bien jugar un partido de exhibición'. No estábamos para más, yo con una pierna y él con su muñeca. Jugamos un partido de mini tenis con niños. ¡Jamás imaginamos que podríamos reencontrarnos aquí!" . Nadal confirmó este viernes entre risas la anécdota con su gran rival