"Nunca he despreciado al América de Cali": Luis Enrique ‘Neco’ Martínez

El arquero de 34 años Luis Enrique 'Neco' Martínez fue anunciado como nuevo refuerzo del América de Cali.

Foto: Tomada de @AmericadeCali

El América de Cali comienza a diseñar su plantilla para la temporada 2017 en su regreso a la máxima categoría del rentado nacional.

Tras confirmarse el arribo de Anderson Zapata, Yorleys Mena y Charles Monsalvo, en las últimas horas se dio la llegada del arquero antioqueño Luis Enrique el ‘Neco’ Martínez, quien llegará para pelear la titularidad en el arco americano junto a Carlos Bejarano, uno de los gestores en el ascenso del equipo escarlata.

Con 34 años, el guardameta nacido en Necoclí, vestirá su novena camisa en el fútbol profesional.

‘Neco’ debutó en la temporada 2001 con Envigado y posteriormente militó en equipos como Huila, Santa Fe, Once Caldas y Atlético Nacional en Colombia. Pasó por Turquía.

Martínez fue el arquero titular de la Selección Colombia de mayores en la Copa América que se disputó en Argentina en el año 2011. Reemplazó a David Ospina, quien sufrió una lesión durante un entrenamiento, solo unos días antes del inicio del torneo continental.

Es recordado por anotar un gol de arco a arco con la tricolor nacional en un partido amistoso internacional contra Polonia en 2006.

Hace seis meses estuvo muy cerca de fichar por el América, pero según el propio guardameta, su llegada no se dio porque el cuadro verde de Antioquia no facilitó su préstamo al equipo americano.

Luis Enrique viene de permanecer durante cuatro temporadas con Nacional, equipo donde tuvo poca regularidad debido a la rotación que incialmente presentó en su momento el técnico Juan Carlos Osorio y posteriormente la consolidación del argentino Franco Armani.

El cancerbero, que reside en San José de Costa Rica, atendió el llamado de El País para conocer sus impresiones sobre su llegada al trece veces campeón de Colombia.

¿Qué representa venir al América?

Muy contento por esta oportunidad de llegar a un equipo histórico como América. Es el club con la hinchada más grande del país.

¿Por qué hace seis meses no se dio su llegada?

Yo tenía contrato con Nacional hasta finales de 2016, no podía salir de una manera intempestiva y me imagino que el club quería recuperar algo de la inversión económica que había hecho por mí. En ese momento no se logró, se dejó la puerta abierta con el profesor Alberto Suárez, quien era la persona que me quería llevar, incluso ya se había adelantado todo porque siempre tuve las ganas de ir a integrar ese plantel.

¿Cómo se dieron las negociaciones ahora para su llegada?

A pesar de que no tuve mucha continuidad en Nacional, el profesor Torres siempre ha estado pendiente de mi rendimiento. Siempre me manifestó la intención de contar conmigo y ahora ha llegado esa ocasión.

Dijo Hernán Torres que confía en sus capacidades, es importante tener ese tipo de respaldos...

Lo que uno siempre busca es que el técnico le tenga ese grado de confianza. Toca responder al cuerpo técnico y a la hinchada. Quiero salir campeón, si no se logra seré el primero en irme, eso lo tengo claro.

Será una linda competencia al lado de Carlos Bejarano por la titularidad..

Es una oportunidad ideal para ambos. Obviamente él tiene el respaldo de la afición por lo grande que hizo en la campaña del ascenso. Con Carlos tengo una linda amistad desde que actuaba con el Medellín.

¿Tenía otras ofertas para aceptar?

Había algunas, pero al final la decisión se debe tomar en consenso con mi familia. Mi esposa y mis hijos están felices por ir a Cali, sabemos lo cariñosa que es la gente de la ciudad y en especial la del América.

¿La tabla del promedio será la presión en el arranque del torneo?

Se está armando un equipo competitivo para alejarse de la zona del descenso. Hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

¿Cómo observó al América en la recta final del ascenso?

Se sufrió demasiado, sobre todo en el juego ante Quindío y en especial esa última jugada del cabezazo que salvó Bejarano. En ese momento en Nacional nos alegramos por el regreso de un grande a la A.

¿Por cuánto tiempo va a firmar?

He sido claro que firmaré hasta diciembre y posteriormente se evaluará el desempeño que tenga en la temporada.

¿Cuándo llega a la capital vallecaucana?

Estamos a la espera de la coordinación de los tiquetes aéreos para buscar conexiones desde acá en San José a Ciudad de Panamá y luego a Cali. Espero sea lo antes posible.

El mensaje para la hinchada de América...

Espero ir y dar lo mejor de mí para que el hincha esté feliz. Que la gente sepa que nunca he despreciado al América.

Datos: América cumplirá este vierens con su tercer día de labores de pretemporada. Este jueves se sumó a trabajos el delantero argentino Ernesto el ‘Tecla’ Farías, quien tuvo un día más de permiso por su regreso del exterior donde estaba en su periodo de vacaciones. Otro que arribó al plantel para meterse de llenos en el tabajo fue el atacante chocoano Cristian Martínez Borja, quien espera cerrar este viernes su renovación con América tras dilucidar su desvinculación del Veracruz de México. América reservará un cupo para seguir en la busqueda de un refuerzo extranjero.