Nairo Quintana ganó la etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana

El ciclista colombiano Nairo Quintana luce la camisa de líder de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

Prensa Movistar Colombia - especial para El País

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) ganó la etapa reina de la Vuelta a Valencia ayer al imponerse en solitario en la cima del Mas de la Costa, logrando el maillot amarillo de líder en la víspera de la última etapa.

Quintana, que este sábado cumplió 27 años, atacó al principio de los 4 kilómetros de la durísima ascensión final, con porcentajes superiores al 20%, para lograr una victoria en solitario, que le sirvió para arrebatar el maillot de líder al belga Greg Van Avermaet.

“Llevaba mucho tiempo sin competencia, me he probado y la verdad que me siento en buena forma. El equipo ha realizado hasta el momento un excelente trabajo y eso es fundamental”, comentó el corredor boyacense luego de la victoria.

El comenzar la temporada con un demostración de este tipo es sin duda un escenario ideal de cara a los compromisos que vienen. La Vuelta a Valencia hace parte del programa de preparación que tendrá Quintana para su primer gran objetivo que será el Giro de Italia.

“No pensaba que estaba tan fuerte a esta altura del año. Vamos a mirar el plan de trabajos junto al equipo y conjuntamente iremos redireccionando las estrategias para buscar los objetivos que nos hemos trazado”, agregó Nairo.

Nairo aventaja con 23 segundos al belga Ben Hermans (BMC) y al italiano Manuel Senni (BMC) con 42, en la clasificación general.

La Vuelta a la Comunidad Valenciana concluye este domingo con una etapa de 130 kilometros entre las localidades de Paterna y Valencia.

Salvo accidente en las calles de Valencia, Quintana logrará la victoria final y sucederá en el palmarés al holandés Wout Poels (Sky).