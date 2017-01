"Es muy especial ganar contra Rafa", dice Roger Federer tras su título en Australia

Roger Federer, tenista suizo.

AFP - El País

El suizo Roger Federer declaró que haber ganado a Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia este domingo hace "más especial" su triunfo.

Pregunta: ¿Es para usted importante haber ampliado la ventaja con sus perseguidores en el récord de Grand Slams?

Es lo menos importante. Lo esencial es el regreso, este gran partido contra Rafa. El hecho de que haya ocurrido en Australia, donde he tenido tanta gente importante como Peter Carter y Tony Roche (dos de sus antiguos entrenadores), que lo pueda hacer a esta edad (35 años), después de cinco sin ganar un Grand Slam, esto es lo que cuenta. La última cosa que cuenta es el número de trofeos.

¿Qué pensó cuando comenzó a dominar el quinto set?

Me dije 'juega libre'. Había hablado con Ivan (Ljubicic) y Séverin (Luthi, sus entrenadores) antes del partido. Tenía que jugar la pelota y no al adversario. Esto fue recompensado. Si pierdo que sea jugando un tenis ofensivo. Continué en la batalla y creyendo. Esto fue lo que me hizo jugar mi mejor tenis al final del partido, me sorprendió" .

¿Haber ganado contra Nadal hace la victoria más importante?

Rafa tiene un lugar particular en mi carrera. Me ha empujado a ser mejor. Su juego es complicado para mí. Es mi mayor desafío jugar contra él, por lo que es muy especial ganarle, además no le había ganado en una final de Grand Slam desde hace mucho tiempo, desde 2007 (Wimbledon).

Ha sido criticado por tomar un tiempo muerto médico tras el cuarto set. ¿Por qué lo ha hecho?

He tenido dolor en la pierna desde el partido contra Rubin (segunda ronda). Estoy contento de haber sabido gestionarlo durante el torneo. En semifinales (contra Wawrinka, también pidió un tiempo muerto médico), quería ver si un masaje podía ayudarme. Esta noche tenía problemas en los aductores desde el tercer set. Me dije que el reglamento está para utilizarlo, pero pienso que no se debe abusar. Es lo que he hecho desde hace 20 años. Soy el último en haber recurrido a tiempos muertos médicos. Criticarme sobre eso es un poco exagerado.