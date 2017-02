"Mi sueño ahora es ganar un Grand Slam con Robert Farah": Juan Sebastián Cabal

Juan Sebastián Cabal, tenista vallecaucano.

Colprensa / El País.com.co

El tenista colombiano Juan Sebastián Cabal presentó este miércoles en Bogotá su histórico título del torneo de dobles mixtos del Abierto de Australia, el cual alcanzó con su pareja, la estadounidense Abigaíl Spears, con lo que Colombia consiguió su segundo trofeo de Gran Slam en su historia.

Cabal compartió el trofeo que recibió el pasado domingo en Melbourne con sus compañeros del equipo Colsanitas, Alejandro Falla y Mariana Duque, quienes se encuentran esta semana en Colombia; y sus entrenadores los últimos 15 años en el Equipo, Felipe Berón y Alejandro Pedraza.

"Quiero ofrecer el título del Abierto de Australia a mis compañeros de equipo, que más que nada han sido una familia, llevamos mucho tiempo juntos en este proyecto y es gratificante ver los resultados y saber que se nos reconoce como la generación dorada del tenis nacional", indicó Cabal, quien ya tenía ocho títulos de torneos ATP en su palmarés.

El deportista vallecaucano resaltó el papel de su pareja Spears en la consecución del Grand Slam, título que ya se le había escapado de las manos en 2011, cuando perdió la final del dobles masculinos de Roland Garros, haciendo pareja con el argentino Eduardo Schwan.

"No tuve una preparación o entrenamiento especial para disputar el dobles mixto, llegué con lo que ya había entrenado normal para la competencia, y ya después tengo la fortuna que con Abigail tenemos un gran torneo en el que nos imponemos en todos los partidos en 2 sets. Abigail y yo ya nos conocíamos, habíamos hecho pareja de dobles en Wimbledon donde nos había ido muy bien, nos entendimos y compenetramos excelente. Ella es una excelente persona, muy alegre, y afortunadamente hubo química y se dieron las cosas", recordó el tenista oriundo de Cali.

En su camino al título el colombiano y la estadounidense vencieron en primera ronda a los checos Lucie Hradecka y Radek Stepanek por 6-4 y 7-6(4); en octavos de final a los rumanos Irina-Camelia Begu y Horia Tecau por 6-4 y 6-3; en cuartos de final a la holandesa Michaella Krajicek y al sudafricano Raven Klaasen por 6-4 y 6-3; y en semifinales a la ucraniana Elina Svitolina y al australiano Chris Guccione por 7-6(1) y 6-2.

"Es una alegría indescriptible la que siento, la principal enseñanza que me deja este título de Gran Slam, es que los sueños si se cumplen, cuando uno le mete ganas, trabajo y sacrificio. Este título es una muestra que estamos viviendo una época dorada en el tenis colombiano, espero que este no sea el último Grand Slam para Colombia en esta generación, ya Farah estuvo cerca de ganar un dobles mixtos en Wimbledon, vamos por el camino correcto para seguir cosechando triunfos", agregó Cabal, quien acostumbra a competir en el circuito ATP con Roberth Farah, pareja con la que ha conseguido sus anteriores ocho campeonatos.

Finalmente Cabal indicó que espera este sea el primero de muchos títulos para sus compañeros de equipo, reiterando que con ellos han escrito historia en el tenis colombiano.

"Espero que mis compañeros logren más triunfos y actuaciones destacadas como lo han venido haciendo, este trofeo demuestra que si se puede, queremos seguir mejorando. Mi sueño ahora, porque sería algo muy especial por nuestra historia y amistad juntos, sería ganar un Grand Slam con Farah. También me gustaría volver a participar en un torneo de dobles mixtos con Mariana, con quien me entiendo muy bien, pero por cuestiones de ranquin no siempre podemos competir juntos", concluyó Cabal.

Por su parte Falla y Duque felicitaron a Cabal por tan importante logro, resaltando que más allá de lo que suma este trofeo al palmarés nacional, se convierte en una motivación para otros tenistas del país.

"El título de Juan Sebastián me llena de motivación, para seguir luchando a pesar de las adversidades. Quedó demostrado que no hay impedimentos, que lo que antes soñábamos, ahora son metas que podemos alcanzar", dijo Falla.

De esta manera Cabal se convirtió en el segundo colombiano en la historia en ganar un torneo en esta categoría, teniendo en cuenta que Iván Molina se alzó con el dobles mixto de Roland Garros en 1974, en compañía de la mítica tenistas checoslovaca, Martina Navratilova.

Copa Davis

Sobre el enfrentamiento de la segunda ronda del Grupo I de la Zona Americana de la Copa Davis ante el ganador de República Dominicana y Chile, que se llevará a cabo del 7 al 9 de abril de 2017 en Medellín, Alejandro Falla aseguró que están satisfechos con el lugar donde se efectuará el partido.

"El Country Club Ejecutivos de Medellín es una cancha que conozco muy bien, Alejandro González también es local ahí. A nosotros nos gusta mucho jugar en ciudades de altura intermedia como Medellín, Pereira o Cali, esperamos hacer una buena actuación y conseguir el cupo para el repechaje del grupo mundial", cerró Falla.