"La meta con el Deportivo Cali es lograr el título": Jefferson Duque

Cortesía @Asodeporcali / El País

Jefferson Duque llegó con la etiqueta de goleador al Deportivo Cali, siendo el refuerzo más llamativo, y quiere mantener el punto alto que tuvo con Nacional en la Liga colombiana.

Por lo menos en los partidos amistosos ha demostrado que, en materia de goles, está intacto su olfato.

Dos partidos de preparación ha jugado el onceno verdiblanco, frente a Pereira y Orsomarso, y dos goles ha logrado el atacante paisa.

El jugador reconoció que se ha adaptado completamente al estilo futbolístico del Deportivo Cali de Mario Yepes, y que las intenciones de todo el grupo son las de pelear por el título.

“Todos nos hemos venido acoplando al estilo que quiere el profesor Yepes; en el caso mío, me he entendido bien con los demás muchachos, el equipo tiene muy buenos pasadores y no he tenido problemas en jugar solo arriba o con otro acompañante”, dijo Duque.

El atacante, que brilló varias temporadas con Nacional y que fue clave con sus goles en varios de los títulos del onceno antioqueño, señaló que quiere salir campeón en esta nueva etapa con el Deportivo Cali.

“La meta es lograr el título, dar la vuelta olímpica con esta gran institución; se ha venido haciendo un trabajo y todos estamos enfocados en ese objetivo. El que no piense de la misma manera no puede estar en el Deportivo Cali”, precisó.

Garantizó que la afición azucarera podrá ver al goleador de siempre porque se siente bien en todos los aspectos.

“Las sensaciones han sido buenas, estoy bien en lo físico, no hay dolor de nada y eso sin duda será clave para realizar mi trabajo; los hinchas del Cali van a ver al Duque goleador de Nacional”.

El refuerzo verdiblanco no quiso recordar lo sucedido en el Atlas de México, donde los resultados no fueron los mejores, porque aseguró que está viviendo el presente con la escuadra de Mario Yepes.

“Lo del Atlas ya pasó, las cosas no se dieron como quería, pero ya eso quedó atrás; ahora estoy muy enfocado en lo que es el Deportivo Cali porque acá quiero que las cosas sean diferentes”, puntualizó el número 9 del conjunto vallecaucano.

En los amistosos, Duque ha tenido como compañeros de ataque a José Lloreda y a Miguel Murillo.