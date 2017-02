Marcelo Gutiérrez sigue imparable en el Downhill Cup Latinoamérica

Marcelo Gutiérrez, corredor colombiano.

El ciclista colombiano Marcelo Gutiérrez sigue imparable en la temporada 2017 del downhill internacional y luego del triunfo en su natal Manizales hace unas semanas, ahora se impuso con todo su talento en la primera parada de la iXSDownhill Cup Latinoamérica de Argentina.

El caldense voló en el circuito diseñado en el Cerro Catedral de Bariloche, en territorio argentino, al registrar un impecable tiempo de 3:26.890, para ganar por delante de Jerónimo Páez, quien se reportó con 3:28.860, mientras que el podio lo completó Santiago De Santiago con 3:34.200, entre los más de 20 ciclistas que compitieron.

“Ganar esta carrera es algo que motiva y me lleva a querer ir cada vez más rápido este 2017”, aseguró el ciclista colombiano, quien contó en detalle lo que fue su participación en esta primera válida de las dos que tiene la iXSDownhill Cup Latinoamérica.

“Esta carrera fue algo nuevo para mí en muchos aspectos. Antes de llegar, sabía que el terreno era bastante difícil y que cambiaba rápidamente con el paso de los corredores, capas y capas de polvo difíciles de manejar, algo de pronto comparable con Val Di Sole, con una gran diferencia, en Cerro Catedral no se encuentran raíces, ni rocas, solo polvo, algo que confundía un poco; no sabía dónde confiar en la bicicleta, donde exigirme más. O donde simplemente debía sujetarme duro de la bicicleta para no salir disparado”, reveló Gutiérrez.

El caldense agregó: “tuvimos algo de suerte dado que la noche anterior llovió un poco, haciendo el terreno un poco más compacto. No fue una carrera fácil, pero en general quedo muy satisfecho porque me quedan todos esos aspectos que siempre busco en las copas del mundo como confianza y velocidad, entre otros”.

Finalmente, Marcelo reconoció que “esta carrera tuvo un factor sorpresa, faltando poco más de un minuto para llegar a la línea de meta, la llanta trasera comenzó a perder aire, algo que cambia completamente la carrera, hay que concentrarse más, pensar qué tan duro se puede entrar a una curva para perder la menor cantidad de aire posible y conservar las ganas de ganar”.

Con este triunfo en Argentina, el ciclista colombiano continúa con su calendario deportivo y este fin de semana competirá en la segunda parada de la iXSDownhill Cup Latinoamérica, que se cumplirá en el Bike Park de los Nevados de Chillan, en Chile, donde espera continuar con la racha de triunfos.