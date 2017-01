¿A qué le debe apostar Nairo Quintana en el 2017?

AFP - El País

En el 2016 Nairo Quintana una vez más pudo demostrar que está a la altura de las grandes competencias del mundo. El pedalista colombiano sumó a su ya exitosa carrera el triunfo de la Vuelta a España que se une a la victoria en el Giro de Italia en el 2014, lo cual lo obliga a tener como objetivo primordial conquistar por primera vez el Tour de Francia, su gran “Sueño amarillo”.

En el año que se fue el boyacense también conquistó el Tour de Romandía, la Ruta del Sur y el tercer lugar en el Tour de Francia en una confrontación pedal a pedal con Chris Froome.

El 2017 sobre el papel debería ser el año en el que Nairo Quintana conquiste su gran sueño. Hoy, el equipo Movistar no ha definido, por lo menos públicamente, cuales serán sus objetivos en el año que apenas comienza, pero la decisión tampoco parece ser fácil.

La primera de las tres grandes carreras de ruta en el mundo que tendrá competencia será el Giro de Italia que del 5 al 28 de mayo iniciará en Apeldorn. Nairo ya había manifestado que quiere correr esta carrera, lo cual para algunos sería perfecto para ir mirando su puesta a punto de cara a Francia. Ganar en Italia podría significar para Nairo llegar más relajado a buscar su objetivo.

Sobre el papel Quintana y su escuadra Movistar no se pueden dar el lujo de no participar en el Tour de Francia, por tal motivo, se da como un hecho que estará. El recorrido por tierras francesas comenzará el 1 de julio y se extenderá hasta el 23 del mismo mes, día en el que el corredor, su equipo, y Colombia, esperan que el deportista esté en lo más alto del podio con la camiseta amarilla

El 19 de agosto se le da inicio a la Vuelta a España, pero desde finales de 2016 esta competencia estaría descartada para el Movistar.

A lo anterior se suma que del 16 al 24 de septiembre se realizarán los Mundiales de Ciclismo en Noruega, un reto que al colombiano le agrada, pero que tendría que planificar bien si se tiene en cuenta que no sabe como concluiría su participación el Tour.

“Según la conveniencia que tenga el equipo de Movistar seguramente serán los objetivos que le pondrán para este 2017. Sin embargo, creo que para esta temporada lo que debe buscar Nairo Quintana es su sueño de ganar el Tour de Francia, que es una competencia en la que él no puede faltar. Después, sí creo que debe ir a defender su Vuelta a España, que me parece muy importante, y pensar en prepararse para ir a los Mundiales de Ciclismo a final de año”, aseguró Jesús Piedrahíta, uno de los especialistas de esta disciplina en el país.

Por el Giro de Italia y el Tour de Francia

Héctor Palau, otro de los hombres que conoce del tema de la bielas en Colombia, tiene claro qué debería hacer Nairo.

“Pienso que el equipo tiene muy claro que Nairo debe estar en el Tour de Francia, y las razones son sencillas. Más que nadie saben que él cuenta con la madurez, el recorrido y la experiencia necesaria para ir por el Tour aprovechando que en esta oportunidad también tiene un trazado que es importante para ellos como escuadra”, explica Palau, quien de paso explica por qué el colombiano no se puede dar el lujo de faltar.

“Un ciclista como Nairo Quintana, de los grandes corredores del mundo, no puede dejar de ir al Tour. Eso no lo perdonaría ni la afición, ni la misma marca para la que el corre. Es como decir hoy que vamos a tener un Tour de Francia sin Crhis Froome. Después tengo que decir que el Giro de Italia es una carrera atractiva que él conoce muy bien y de las tres grandes es la primera, por lo tanto, ganarlo es de alguna manera ir asegurando la temporada”, explicó el periodista.

El Giro de Italia tendrá un punto de exigencia alto en algunas etapas donde la montaña será protagonista, como lo es la etapa 16 con tres pruebas de alta montaña que exigirán lo mejor de los pedalistas.

Por ese y otros motivos el especialista Jairo Chávez Ávila no está de acuerdo con que el boyacense asista a la vuelta italiana.

“Me parece que al ser Nairo Quintana uno de los mejores del mundo, siempre existirá la obligación de ser un protagonista de primer nivel. Es por eso que finalmente dejaría mucha energía y preparación en el terreno. Por mucho que ellos digan que van a buscar más preparación la carrera tiene mucha exigencia y le pedirá al pedalista que entregue lo mejor”, aseguró Chávez, quien se preocupa porque se pueda ver afectado.

“Me inquieta mucho que la misma carrera le de el nivel de exigencia y las oportunidades de pelear, porque claramente no va a dejar pasar la oportunidad. Pero al final creo que eso le puede llegar a pasar factura teniendo en cuenta que realmente su gran objetivo es quedarse con el Tour de Francia”, explica el periodista deportivo.

“Debería correr el Giro de Italia”

“Creo que en esta oportunidad podría ser un poco más cómodo para Nairo correr el Giro de Italia. Todos queremos que él gane el Tour de Francia, pero desde mi concepto en este momento sería mucho más fácil ganar en Italia nuevamente”, asegura el profesor Raúl Mesa, quien es uno de los grandes expertos con los que cuenta Colombia en esta disciplina.

Seguidamente Mesa explicó por qué no le gustaría que la figura de la escuadra de Movistar corra Giro y Tour este año. “Me parecería muy duro para Nairo hacer el Giro de Italia y un mes más tarde ir al Tour de Francia. Ya pensando en lo que serían los Mundiales de Ciclismo, si creo que dependerá mucho de lo que ocurra en las competencias en las que vaya a estar con anterioridad”, dijo Mesa.

Finalmente el entrenador se refirió a la parte previa del corredor antes de ir a los grandes compromisos. Hay que recordar que en el 2016 muchos criticaron que Nairo asistiera a carreras que al parecer le afectaron en el Tour de Francia.

“A mi me gusta que el Tour de San Luis no saliera, para que Nairo no tenga que hacerse ver tan rápido en una competencia. San Luis era muy metido a principio de año. Lo veo en unas condiciones muy buenas y debe esperar las confrontaciones grandes para dar lo mejor de su nivel”.

Los puntos de vista son diversos, y cada quien aplica su experiencia en este deporte y lo que podría ser mejor para el corredor colombiano, quien indiscutiblemente siempre será esperado en las grandes citas.

Por el momento solo queda esperar la decisión que tomará el equipo Movistar y la ruta a seguir en el año en el que se espera que Nairo Quintana pueda conquistar su tan anhelado Tour de Francia.