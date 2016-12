"No juego al fútbol para ganar el Balón de Oro": Neymar Jr.

Neymar, atacante del Barcelona.

AFP - El País

En entrevista con La Liga, el extremo Neymar Jr. contó detalles sobre sus sensaciones en la presente temporada, sus objetivos personales y colectivos con el Barcelona, que marcha segundo en la tabla de posiciones.

Al astro brasilero parece no preocuparle ver al Real Madrid en la punta del campeonato, pues, según él, "Queda mucha Liga aún. Muchos partidos y tenemos que estar muy concentrados en hacer lo nuestro. No tenemos que estar con los ojos en Madrid. El año pasado estábamos a once puntos del segundo y ganamos la Liga casi en el último partido.

Además, se refirió a la complejidad de la 'Liga de las estrellas', a la que llegó en el 2013: "Es una Liga muy difícil: el primero, el segundo o el tercero no pueden estar tranquilos nunca porque son partidos difíciles.Tenemos que hacer lo nuestro: jugar y ganar todos los partidos".

Ante una pregunta sobre si ansiaba, o no, hacerse con un Balón de Oro alguna vez, el ex Santos dijo: "Claro que es una motivación que tengo, ganar el Balón de Oro, pero no es algo por lo que vaya a morir por eso. Estoy muy feliz aquí en Barcelona, con la familia y con el equipo, con la vida que tengo". Y agregó: "Yo quiero estar feliz, y aquí estoy muy feliz. Yo no juego al fútbol para ganar el Balón de Oro".

Neymar ha marcado sólo dos goles en los últimos diez partidos, lo que representa una 'mala racha' para el goleador blaugrana. Sobre esto, reflexionó: "Yo quiero ayudar a mis compañeros como pueda, con gol o con asistencias. No he cambiado nada, no he hecho nada diferente. Puede pasar que no haga gol, y claro que quiero estar en el campo con muchos goles y muchos pases, pero a veces no se puede. Estamos ahí para ganar, pero puede pasar que no te salgan las cosas: quieres hacer un gol y no sale, quieres dar un pase y no va, es el fútbol".

El próximo partido de la figura brasilera en el club catalán será el próximo 4 de enero, frente al Atheltic de Bilbao, por los octavos de final de la Copa del Rey.