Juan Carlos Henao: "No pasé desapercibido en el fútbol”

Especial para El País

Este lunes, Juan Carlos Henao tuvo un día agitado. Se la pasó recorriendo las calles de Manizales de entrevista en entrevista y contestando decenas de llamadas de amigos y periodistas.

Muchas de las personas que lo conocen, a simple viste se preguntarían por qué, un hombre tan tranquilo y hasta de pocas palabras como él, se encontraba con ese ritmo frenético, en pleno comienzo del año. Y la respuesta es solo una: el mítico portero del Once Caldas, en medio del trajín y la nostalgia, se encontraba ultimando detalles para su despedida del fútbol profesional, que será este martes a las 3:30 de la tarde en el estadio Palogrande, que fue su ‘casa’ durante gran parte de los 612 compromisos que disputó con el ‘Blanco-blanco’.

El año pasado, cuando anunció que el 2016 iba a ser su último año como futbolista, los hinchas del Caldas le pidieron que tenía que hacer una despedida a la altura de lo que había hecho en el club, así que por eso había que preparar una fiesta sin igual, con esos aficionados que lo veneran y esos grandes amigos que le dejó el fútbol.

En medio de ese ajetreo, Henao sacó un espacio para dialogar con El País sobre ese cotejo de este martes, que le pondrá fin a una carrera muy destacada.

Un premio por hacer historia

Henao no tiene dudas. Lo de este martes será un momento especial, porque aunque nació en Medellín y vistió la camiseta de equipos como Bucaramanga, Millonarios y Santos de Brasil, fue en el Manizales, y en el Once Caldas, donde realmente encontró la felicidad. Es tanto el aprecio que le tienen en este club, que incluso, le ofrecieron que renovara por un año más.

“La verdad es que cuando comencé, nunca imaginé que iba a jugar hasta los 45 años, y con posibilidad de seguir, porque el Once me quería ampliar el contrato, pero ya la decisión de retirarme la había tomado con mi familia. Le doy las gracias a Dios, porque no pasé desapercibido en el fútbol”, comenta Juan Carlos, quien agrega que siente algo de “nostalgia”.

“Estoy viviendo estas horas previas al retiro con mucha nostalgia, pero a la vez con mucha tranquilidad y contento, porque creo que hice las cosas bien”, sostiene.

Cuando le preguntan por los momentos más felices y también tristes que tuvo en más de 20 años de carrera (debutó con Caldas en octubre de 1992 ante Atlético Nacional), Henao se queda pensando un rato largo.

La tristeza la asocia con la pérdida de sus padres y con la lesión que le impidió continuar por más tiempo en el Santos de Brasil en el 2005, y los instantes de felicidad tienen que ver con el Once, equipo con el que estuvo en tres ciclos distintos: 1992-2001, 2003-2004 y 2010-2016.

Su logro más brillante fue en el 2004, cuando fue pieza clave para que el equipo de su alma, de manera inédita, se coronara campeón de la Copa Libertadores de América, venciendo en la gran final, en penales, al histórico Boca Juniors de Argentina.

Él le atajó el penal definitivo al argentino Franco Cángele, para desatar la alegría de los 40.000 espectadores que esa noche vibraron como nunca en el Palogrande de Manizales.

“Fue una emoción enorme. Ganar una Libertadores no es fácil, y menos esa que conseguimos, porque había equipos muy duros. Sentimos que se nos podía dar cuando sacamos en semifinales al Sao Paulo, y en la final, sabíamos que Boca era muy duro, pero tuvimos confianza y pudimos darle esa alegría a Manizales”, recuerda.

Ahora, en la nueva etapa de su vida, Henao seguirá vinculado al Caldas. “Once Caldas es mi vida y estoy muy agradecido con sus hinchas por todo el cariño y el respeto, por eso voy a seguir en el club, en principio como entrenador de porteros, pero por mi experiencia, los directivos quieren que los ayude en otras tareas”, explica Juan, que ahora podrá dedicarle más tiempo a su esposa, Claudia, a su hija, Evelin, y a su hijo, Santiago, quienes son su motor.

Esta martes, cuando salte al gramado del Palogrande y vea a toda esa gente especial a su alrededor, seguro a Henao se le vendrán a la cabeza esas míticas atajadas que lo llevaron a ganar mucho más que títulos y reconocimiento.