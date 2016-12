José Mourinho quiere renovar con el Manchester United

El técnico portugués José Mourinho está cerca de irse del Chelsea de Inglaterra.

Agencia AFP

El entrenador del Mánchester United, José Mourinho, dijo este miércoles en una entrevista en la televisión inglesa que está dispuesto a renovar su contrato de tres años con el club si se lo proponen.

"No me han propuesto un nuevo contrato y sólo espero que (los dirigentes del United) lo hagan" , afirmó ante las cámaras de Sky. "Me han hecho sentir que tres años es poco y creo que estaré más aquí" , apuntó el hombre que sucedió al final de la pasada temporada al holandés Louis Van Gaal en el banquillo de Old Trafford.

"Ellos saben que si me dan un nuevo contrato lo firmaré porque me encanta vivir aquí" , insistió en alusión a los directivos de su club. "Soy demasiado joven, tengo 53 años, y todavía tengo muchos años en el fútbol antes de ir a un país como China. Quiero quedarme (en Inglaterra), es aquí donde es más complicado ganar" , explicó.