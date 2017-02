José Heriberto Izquierdo, el jugador del momento en Bélgica

Tomada del Club Brujas / El País

José Heriberto Izquierdo, delantero colombiano del Brujas de Bélgica, recibió este jueves el premio 'Soulier d'Or', galardón que se le entrega al mejor jugador del momento en la liga de ese país.

El colombiano venció en la votación al atacante polaco Lukasz Teodorczyk, del Anderlecht, y a su compañero en el Brujas, Ruud Vormer.

El jurado está integrado periodistas deportivos de Bélgica, así como árbitros y jugadores que han ganado el premio que se entrega desde 1954.

Izquierdo fue fichado por el Brujas en el 2014y en esta temporada suma 7 goles en 17 partidos jugados. El colombiano es pretendido por varios equipos importantes de Europa, lo que le está abriendo las puertas de continuar los pasos de Carlos Bacca, quien también militó en el Brujas.

El objetivo del delantero está centrado en conseguir un cupo en la Selección Colombia para las eliminatorias.

"Es un orgullo grande y un honor para mí recibir este premio, ojalá me pueda abrir las puertas de la Selección; esa es la meta que me he trazado y ojalá se me de esa opción", dijo el pereirano de 24 años.