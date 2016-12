Jefferson Duque: "Al Deportivo Cali no vengo de paseo"

Jefferson Duque, refuerzo del Deportivo Cali para el 2017.

Fotos: Cortesía del Deportivo Cali/ El País

El nombre de Jefferson Duque es sinónimo de esperanza no solo para la directiva del Deportivo Cali y para el cuerpo técnico de cara a la temporada 2017.

También lo es para la hinchada azucarera, que espera que el hombre que se ganó el apodo del 'Devorador' por su olfato goleador y por la forma como peleaba todos los balones cuando jugaba en Nacional, sea el encargado de conducir al Deportivo Cali a un título que no saborea desde mediados del año pasado.

Duque dice estar listo para el gran reto, ahora con el otro verde, y confiesa sin misterios que no viene a pasear sino a aportar mucho trabajo y sacrificio porque esas son las fórmulas, según él, para llegar al éxito.

El atacante paisa hizo un alto en sus vacaciones para hablar con El País sobre su regreso al fútbol colombiano y lo que promete ahora con otro grande, el Deportivo Cali.

¿De qué manera recibe este nuevo reto en el fútbol colombiano?

De la mejor manera. Va a ser una experiencia muy bonita, llego a una buena institución; desde el primer día me recibieron muy bien tanto directivos como cuerpo técnico. Sin duda va a ser un bonito reto.

¿Desde cuándo comenzaron los contactos para venir al Cali?

Nosotros estábamos en conversaciones con Nacional; pero era muy difícil porque ellos tenían ya su plantilla conformada, todo su equipo armado, y no había opciones de que salieran jugadores; y como el torneo en Colombia no había terminado y el de México sí, entonces me dijeron que si ya tenía algo cuadrado para jugar a Colombia o sino me tocaba regresar a México y esperar una opción allá. Pero gracias a Dios se me abrió esta linda oportunidad del Cali. Hay que tomarla con mucho profesionalismo, trabajar y enfocarme en lo que le pueda aportar al club.

Siendo ídolo y goleador de Nacional, ¿va a ser extraño ponerse otra camiseta en Colombia, en este caso la del Cali?

Uno se va acostumbrando; de pronto no se me dio la llegada a Nacional por todo el trajín que ha tenido el equipo estos días, pero agradecido porque el Cali me da la oportunidad de regresar al fútbol colombiano. Ahora solo queda concentrarme en lo que va a ser el equipo. La idea es hacer una buena pretemporada para realizar un buen torneo.

¿Es consciente de que llega a un equipo urgido de un título, que recibió muchas críticas por la eliminación ante el Bucaramanga?

Sí, he leído y visto comentarios de lo que sucedió; pero siempre van a existir críticas para los clubes que están llamados a estar en los primeros lugares; de pronto tuvieron la mala fortuna de quedar eliminados muy pronto. Lo importante es que ya se están moviendo para conformar un buen equipo.

¿El hincha del Cali va a ver al Jefferson Duque que siempre vio en Nacional?

Sí, la verdad es que estoy en excelentes condiciones, bien físicamente; la meta es trabajar muy fuerte para que desde la pretemporada se vea que se está iniciando un buen proyecto. Yo llego muy motivado por regresar al fútbol colombiano, motivado por solucionar algunas cosas en casa, esperemos que los partidos vayan diciendo de lo que somos capaces.

¿Qué pasó en Atlas, por qué no se consolidó en México?

No pasó nada, simplemente el Atlas no iba a contar el año entrante con mis servicios, entonces decidí regresar a Colombia; por fortuna ellos entendieron, ahora estoy metido en lo que será la liga con el Cali.

La incertidumbre de los hinchas es el estado de su rodilla que ha sido sometida a varias operaciones. ¿Usted está bien o hay secuelas de las lesiones sufridas?

En eso siempre habrá buenos y malos comentarios; uno no le va a caer bien a todo el mundo, pero con esfuerzo y con trabajo las cosas se voltean a favor. El tema de las lesiones ya está superado. En México se trabajó fuertemente y se hizo una dura pretemporada, nunca me molestó el tema de la rodilla. Esperemos que ahora en adelante no vaya a sufrir nada, es un tema superado, y seguro que no va a volver a pasar.

¿Lo puede beneficiar en el Cali el tener buenos pasadores como Sambueza, Candelo y Roa?

Sí, uno como delantero siempre va a querer ser asistido por grandes jugadores; Máyer es un jugador de mucho recorrido, de buen nivel y una gran persona; Roa ha demostrado sus condiciones e incluso para ser llamado a Selección, y Sambueza llegó y se conectó rápido al estilo del Cali. Por esa parte vamos a estar tranquilos, porque estos jugadores en cualquier momento te van a dejar mano a mano con el arquero contrario.

Usted siempre le convirtió al Cali, ¿recuerda cuántos goles le hizo?

No tengo la cifra, pero la verdad es que sí me fue bien contra el Cali; tuve la oportunidad de marcarle varias veces.

¿Qué le promete al hincha del Cali?

Le prometo entrega. Desde ahí parte todo. Con entrega y sacrificio van a llegar los goles. Voy a apuntarle a hacer un buen trabajo y a rendir al máximo. No voy al Cali a pasear o a caminar. Voy a trabajar como un jugador más, a tirar para el mismo lado con un grupo de jugadores de los que me han hablado muy bien por su humildad. Vamos a darlo todo.