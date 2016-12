James Rodríguez y el Real Madrid jugarán ante el Sevilla en la Copa del Rey

James Rodríguez en un encuentro con el Real Madrid en el Mundial de Clubes.

Real Madrid ante el Sevilla y Athletic de Bilbao con el Barcelona serán los enfrentamientos estelares de los octavos de final de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado este viernes en Las Rozas, cerca de Madrid.

Madridistas y sevillistas, primeros y terceros en la clasificación de la liga, reeditarán la final de la última Supercopa de Europa, a la que concurrieron los de Zinédine Zidane como triunfadores de la Liga de Campeones, y los de Jorge Sampaoli como campeones de la Liga Europa.

En aquel duelo, disputado en agosto en Noruega, se impuso el conjunto blanco por 3-2. El segundo clasificado de la liga española, el Barcelona, campeón de las dos últimas ediciones de la Copa del Rey, se medirá por su lado al Athletic de Bilbao, actualmente séptimo. Interesante también será el duelo entre el Alcorcón y el Córdoba, ambos de Segunda División, que en dieciseisavos dieron la sorpresa al eliminar a dos conjuntos de primera, el Espanyol y el Málaga respectivamente.

El Atlético de Madrid, actualmente sexto en la liga, se enfrentará a la Unión Deportiva Las Palmas. El partido de ida se celebrará el miércoles 4 de enero, y el de vuelta, el miércoles 11.

Estos son los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey: UD Las Palmas vs. Atlético de Madrid, Alcorcón vs. Córdoba CF, Athletic vs. Barcelona, Real Madrid vs Sevilla, Real Sociedad vs Villarreal, Deportivo vs Alavés, Valencia vs Celta de Vigo, Osasuna vs Eibar