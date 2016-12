James Rodríguez estaría en Bogotá tramitando su visa británica

James Rodríguez, volante colombiano en el Real Madrid.

AFP- El País.com.co

Luego de ganar el Mundial de Clubes con Real Madrid en Japón, el volante colombiano James Rodríguez viajó a Colombia y, al parecer, estaría tramitando la visa británica en la Embajada ubicada en la capital.

El colombiano viajó con el club español hasta Madrid y el lunes se embarcó hacía Colombia, donde pasará las festividades de Navidad y Fin de Año con su familia. James permanecería en Bogotá hasta que termine los trámites en la Embajada de Inglaterra y después viajará a Medellín.

El volante ha estado en ‘el ojo del huracán’ desde el pasado domingo, cuando dejó abierta la posibilidad de marcharse del conjunto español para irse a un club donde pueda jugar más minutos.

“A veces no se da todo como uno quiere, pero hay que estar tranquilo. Tengo siete días para poder pensar todo. Yo quiero estar aquí, pero a veces no se dan las cosas. Hay que pensar bien todo y no puedo asegurar si sigo o no porque quiero jugar más”, afirmó el mediocampista, que no jugó un solo minuto en la final del Mundial ante el Kashima Japonés.

Al parecer, en esos siete días que estará en el país, el jugador consultaría con su familia cuál sería la mejor decisión para su carrera deportiva.

Las declaraciones de James no cayeron bien en la Casa Blanca, donde este lunes aclararon que cierran toda posibilidad de que el colombiano salga en el mercado de invierno.

Hasta el momento, cinco clubes estarían interesados en contar con los servicios del jugador, dos de ellos son ingleses: Manchester United, Chelsea, Inter de Milán, PSG y Juventus.