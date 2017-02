"Jacobo es mi mayor motivación": Juan Sebastián Cabal

Juan Sebastián Cabal, tenista vallecaucano.

Wirman Ríos / El País

Una gran bienvenida esperaba en la madrugada del miércoles al campeón de dobles mixtos Juan Sebastián Cabal, un recibimiento que disfrutó junto a sus seres queridos. Luego de más de diez días de ausencia, lo primero que hizo al llegar de Australia a casa fue abrazar y besar a su hijo recién nacido, Jacobo.

Juan Sebastián Cabal, junto a su compañera Abigail Spears, se proclamaron campeones del torneo mixto del Abierto de Australia el domingo, al derrotar en la final a los segundos favoritos, el croata Ivan Dodig y la india Sania Mirza.

Ver a su familia reunida, compartir tiempo con su esposa, consentir y acariciar a su hijo, con quien solo había tenido la oportunidad de estar 15 días, son los motivos por los que Juan Sebastián añoraba regresar a Cali.

"En esta gira me hicieron mucha falta, pero mi hijo y mi familia son la motivación para hacer las cosas bien", señaló el deportista.

A Juan Sebastián, el Niño Dios le dio la oportunidad de convertirse en padre, pero también su primera gran alegría del año, el título en dobles mixtos en el Abierto de Australia, que nunca había conseguido.

"Dicen que un hijo viene con el pan debajo del brazo, pero no me imaginé vivirlo tan pronto, espero que siga dándonos esos títulos".

El caleño de 31 años, de piel morena y 1.85 de estatura, luce enamorado de su hijo, a quien le dedica su tiempo libre, le cambia los pañales, lo baña y 'chocholea'.

Para Juan Sebastián, el apoyo de su familia ha sido el más importante en su trayectoria como tenista y en la lucha por este nuevo título.

"Ver tantos mensajes me llena de emoción, y más aún sabiendo lo tarde que era en Colombia el día del partido; el apoyo de ellos es fundamental para alcanzar mis objetivos", expresó.

Una de las dificultades por las que tiene que atravesar la familia Cabal Vásquez es a la hora de las competencias afuera. Juliana, su esposa, cuenta que esta última ocasión ha sido la más difícil para ambos.

"Es horrible cuando se va, esta vez, con el niño recién nacido lloré todo el día, una sensación tenaz. Cuando Sebas viene a Cali no nos separamos, ahora que está el niño no lo he podido acompañar a entrenar, pero tratamos de estar siempre junticos", señaló su esposa.

Compartir momentos con sus seres queridos es lo que más aprovecha en los días previos a las competencias. No deja el tenis para nada, con su esposa han intentado jugar y enseñarle, pero ha sido solo intentos fallidos.

"Lo hemos intentado, pero yo mando la bola lejísimos, me dice que lo cojo de recogebolas. Me gustaría aprender, pero no tenemos tiempo, ahora con el chiquito menos", señala Juliana, mientras sonríe y mira a Juan Sebastián.

Así fue el primer día del campeón de Australia en su regreso a Cali, donde entrenó en el Club Shalom y comenzó a pensar en su próximo reto.