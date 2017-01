"Lamento lo sucedido anoche": Jorge Luis Pinto tras enfrentar al 'Bolillo' Gómez

Los colombianos Jorge Luis Pinto y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, directores técnicos internacionales.

Los seleccionadores de Honduras, Jorge Luis Pinto, y de Panamá, Hernán Darío Gómez, ambos colombianos, tuvieron que ser separados este martes por la policía tras una fuerte discusión al finalizar el partido de la Copa Centroamericana en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

Al finalizar el encuentro entre Honduras y Panamá, con victoria para los hondureños (1-0), ambos entrenadores coincidieron de camino a los vestuarios.

Lo que parecía a la distancia una discusión, terminó convirtiéndose en empujones entre Pinto y Darío Gómez, lo que obligó a la intervención de la policía para separarlos.

El 'Bolillo' Gómez dijo en conferencia de prensa que tras finalizar el partido se dirigió a Pinto para decirle que "no peleara tanto" con el árbitro (el estadounidense Jair Marrufo) porque "no puedes ir al Mundial con esa manera de ser".

Sin embargo, según el seleccionador panameño, Pinto habría justificado sus protestas durante todo el partido aduciendo que se estaba "desquitando por el robo que Panamá le hizo a Honduras" en un partido de la eliminatoria Mundialista rumbo a Rusia-2018.

Pinto habría acusado a Panamá de sobornar al árbitro cubano Yadel Martínez, quien pitó el partido de la primera jornada del hexagonal en San Pedro Sula (Honduras) entre hondureños y panameños, con victoria para estos últimos 1-0.

Esas acusaciones provocaron que Gómez se abalanzara sobre su colega.

"Yo eso sí no se lo voy a aguantar, nosotros trabajamos honestamente, hemos sufrido más con el arbitraje que cualquier otro equipo para que Jorge Luis (Pinto) venga a decir que nosotros pagamos el árbitro en el partido contra Honduras en Honduras", dijo Gómez.

"Nos dijo ladrones a los panameños, porque esta selección es de los panameños y este man (hombre) no va a venir aquí a salirme con eso. Eso es un irrespeto", añadió.

De acuerdo con el 'Bolillo', Pinto va a tener que demostrar lo que dijo porque "esa es una acusación muy grave" y "la selección de Panamá la voy a defender a muerte", dijo.

Minutos antes Pinto había comparecido ante los periodistas, quienes le preguntaron por el incidente.

"Uno sale herido cuando pierde un partido importante", pero "no tengo rivalidad" con Hernán Darío Gómez, dijo Pinto.

"Yo no le quito ni él me da, no hay ningún problema", añadió.

Hernán Darío Gómez, de 60 años, fue asistente de la selección colombiana dirigida por Francisco Maturana en los Mundiales de Italia-1990 y Estados Unidos-1994. Como director técnico clasificó a Colombia para Francia-1998 y a Ecuador para Corea y Japón-2002.

Por su parte, Pinto, de 64 años, fue el director técnico que llevó a Costa Rica en Brasil-2014 a obtener la mejor clasificación en un Mundial al alcanzar los cuartos de final.