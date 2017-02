América de Cali: “El fútbol no es de nombres, es de hombres”, Charles Monsalvo

José Luis Guzmán - El País

Confianza en la plantilla y mucha fe en lo que se pueda hacer en este regreso a la máxima división del fútbol colombiano es lo que sobra en el América.

En el equipo rojo no se inmutan porque otros oncenos como Medellín, Junior, Santa Fe, Millonarios y Nacional, para citar cinco de los grandes, se hayan reforzado de la mejor manera en casi todas sus líneas.

El lema en el América, como lo dice su delantero Charles Monsalvo, es que “esto no es de nombres sino de hombres”.

Y con esa convicción los escarlatas iniciarán desde este sábado en la tarde el largo, pero también esperado camino en la A.

Monsalvo habló con El País sobre las expectativas que ha generado el regreso de los rojos y la forma como encararán los diferentes compromisos.

La afición esperaba un gran refuerzo. ¿Usted que hace parte de la nómina, cree que América lo necesitaba?

Los que estamos en América somos jugadores que sabemos lo que es estar en primera división; los equipos no son de nombres sino de hombres. En América nos ponemos siempre el overol para trabajar y eso es lo que más se necesita, además de sacrificio y entrega. No veo cuál es el jugador top que muchos piden. En América no hay de qué preocuparse, somos jugadores de primera, vamos a sudar la camiseta y vamos a demostrar que el fútbol no es de nombres sino de nombres.

¿Qué piensa cuando la prensa y la afición comparan las nóminas de América con las de Medellín, Santa Fe, Cali y Nacional?

Nosotros no estamos pendientes de lo que haga la gente o los otros equipos; a nosotros nos interesa trabajar duro y demostrarles a los directivos del América y al cuerpo técnico que fueron los que nos trajeron, que nosotros somos capaces y que vamos a responderles con fútbol y con mucha entrega.

¿Entonces cree que América tiene con qué pelear arriba en la tabla?

Claro que sí, para eso trabajamos, para estar en los primeros lugares; hay buena base, buenos jugadores, hemos trabajado bien y la mentalidad del grupo es la de buscar los títulos.

¿Están preparados para afrontar el peso grande que significa el regreso del América a la A?

No es un peso porque acá siempre lo ha habido ya que América es un equipo grande; se tuvo un bache de cinco años en la B. Sabemos que las expectativas ahora son grandes, pero creemos que son normales por tratarse de un equipo importante; pero nosotros vamos a trabajar duro para darles satisfacciones a los directivos y a la hinchada.

¿Falta mucho para llegar al nivel ideal en lo futbolístico?

No, los amistosos sirvieron para corregir errores; hemos venido ultimando detalles, no somos perfectos y por eso hemos trabajado duro para llegar al primer partido en buenas condiciones.

¿En lo personal usted cómo llega al primer partido?

Bien, jugué los amistosos y trabajé bien en lo físico; esperemos que las cosas salgan bien para beneficio de todos.