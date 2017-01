"El fútbol argentino se está desangrando", Diego Armando Maradona

Diego Maradona, exjugador argentino.

Colprensa / El País.com.co

El ídolo argentino Diego Maradona defendió la gratuidad de la transmisión televisiva del fútbol en momentos que el gobierno negocia con la empresas extranjeras Turner y Fox.

Sin fútbol "la gente se va agarrar" a golpes, dijo este jueves. En una entrevista con el canal TyC Sports, Maradona criticó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que atraviesa una severa crisis económica y dirigencial, que se desencadenó tras la muerte en 2014 de Julio Grondona, quien lideró la institución durante 35 años.

Maradona también alogió al crack del FC Barcelona Lionel Messi y pidió no responsabilizarlo porque el astro perdió tres finales consecutivas con la albiceleste (Mundial-2014 y las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América).

"El fútbol argentino se está desangrando. Estamos muy mal, hay clubes quebrados y en la AFA se robaron hasta las mesas. Parece la casa de Los Locos Addams" , indicó el histórico futbolista de 56 años. Mientras espera su nombramiento como embajador de la Fifa, aseguró que al presidente de la entidad, el suizo Gianni Infantino, "no le temblará la mano para cortar el fútbol argentino" si no se alcanza un acuerdo interno entre los dirigentes mientras la AFA está intervenida por una comisión de la Fifa.

El crack de México-1986 que hizo a Argetnina campeona del mundo, fue duro sobre la decisión del gobierno de Mauricio de Macri de cortar el financiamiento al fútbol argentino, a través de la adquisición de los derechos de transmisión de partidos de la liga como se hizo desde 2009. "Si a todos los problemas que tiene hoy la gente, le sumamos la ausencia del fútbol, se van a agarrar a piñas (golpes) en la calle" , advirtió Maradona. Y para descartar todas las especulaciones sobre sus críticas a Messi, 'el Pelusa' defendió a 'la Pulga'.

"Con lo que le vi hacer a Leo en entrenamientos y partidos, no me importa la Copa del Mundo" . Agregó que "Messi es grande con o sin Mundial, y hay que agradecerle a Dios que es argentino" , declaró Diego. "Yo gané la Copa junto a mis compañeros... ¿Por qué le tenemos que meter la mochila a Messi de que si no gana la Copa no es crack?" . "Dale una pelota y que la Copa del Mundo se quede en la Fifa" , remató.