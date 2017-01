Franco Cángele no se quedará en Deportivo Cali

Tomada de El Litoral / El País

El delantero argentino Franco Cángele finalmente no se vinculará al Deportivo Cali.

Según manifestó el cuadro verdiblanco en un comunicado, el gaucho "no cumplió con los estándares exigidos por el departamento médico del club, por tal motivo no firmó su vínculo con la institución y no hará parte de la nómina 2017".

Cángele había arribado hace unos días a la capital vallecaucana e incluso horas después se trasladó a Pereira para sumarse a la pretemporada del club, pero los exámenes médicos no le salieron de la mejor manera.

Debido a esto, el Cali frenaría la posibilidad de prestar o vender al delantero canterano Miguel Ángel Murillo.

No obstante, es probable que también haya una negociación con el delantero Hárold Preciado.

Con respecto al tema de Cángele, el presidente del Deportivo Cali, Álvaro Martínez, aclaró que no es cierto que el argentino haya firmado su contrato antes de pasar los exámenes médicos, como lo manifestaron algunos medios.

"Eso no es cierto. Es absurdo que un jugador firme contrato con el Cali sin pasar los exámenes. No los pasó y decidimos decirle a Cángele que, de acuerdo con el protocolo del Cali, no podíamos contratarlo", precisó el dirigente.