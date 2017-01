Radamel Falcao García: un 'Tigre' insaciable

Falcao García, delantero colombiano del Mónaco de Francia.

AFP - El País

El titular del diario Sport de Barcelona lo dice todo: "Falcao está de vuelta", y añade que su frecuencia goleadora con el Mónaco reafirma simplemente que "es el regreso del 'Tigre'".

Y es que el delantero colombiano, que desde el 2014 venía cosechando más sinsabores que éxitos por culpa de una grave lesión de ligamentos —lo que le privó de estar en el Mundial de Brasil—, volvió a poner a funcionar su caja registradora para contar goles cada fin de semana.

Siete anotaciones en los últimos cinco partidos de liga francesa y 17 celebraciones con el Mónaco en 20 compromisos jugados entre torneo francés y Liga de Campeones hablan del exuberante momento del ariete colombiano.

"El colombiano se mostró impresionante para definir ante el Marsella; le aportó demasiado para el triunfo de su equipo", escribió ayer la prestigiosa France Football, en tanto que Le Figaro dijo que "el Mónaco resiste por ahora la millonaria oferta de la China por su mejor jugador, que es el colombiano Falcao García".

Pero en España también hubo elogios para el colombiano. Sport de Barcelona aseguró que "Falcao está de vuelta", mientras que Marca, de la capital española, publicó que "el delantero colombiano se encuentra en su mejor momento desde que abandonara el Atlético de Madrid y se ha convertido en una pieza importante para el Mónaco".

El Mónaco venció 4-1 al Marsella en partido de la Liga de Francia.

Las claves del repunte

"Siempre de la mano de Dios, con disciplina, dedicación y mucha concentración con el Mónaco", dijo recientemente Falcao, dando pistas claves del porqué del gran momento que vive en el balompié europeo.

El delantero samario le da mucho valor a lo que ha sido el equipo francés para él y la forma como se le ha valorado después de una serie de lesiones.

"Mónaco ha sido la mejor opción. El jugar cada tres o siete días me ha permitido sumar muchos minutos, tener sensaciones de juego, de ritmo. En el transcurso de los últimos días me he sentido mucho más cómodo, todo ha sido más natural", aseguró Falcao.

El técnico del equipo del Principado, Leonardo Jardim, también le ha devuelto la confianza al ‘Tigre’.

"Es nuestro capitán y nuestro referente; Falcao es un gran jugador que merece estar donde está. Es un grandísimo goleador y lo ha demostrado en todos los equipos donde estuvo", manifestó el timonel de origen venezolano.

La Selección lo espera

El reto de Falcao García es el de mantener la frecuencia goleadora para llegar con más bríos a una Selección Colombia que lo necesita urgentemente en la eliminatoria.

De hecho, Falcao es el máximo artillero del combinado nacional con 25 anotaciones, pero la lesión sufrida en el 2014 y las frecuentes recaídas le quitaron continuidad en el onceno que dirige José Pékerman.

El próximo 23 de marzo se reanudan las eliminatorias suramericanas y Colombia espera contar con los goles de Falcao en el partido contra Bolivia.

Por lo pronto, el Mónaco es el que se viene beneficiando de un ‘Tigre’ insaciable que con sus goles no solo llevó al onceno del Principado al liderato de la liga francesa, sino que él, en lo personal, está volviendo al sitio que se merece en el fútbol europeo.