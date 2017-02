Fabián Sambueza y Nicolás Albarracín, la apuesta rioplatense del Deportivo Cali

Diseño: Diego J. Martínez - El País

Fabián Sambueza y Nicolás Albarracín son un fiel reflejo de la hermandad que existe entre Argentina y Uruguay, dos países de culturas muy similares y que se conectan a través del imponente Río de la Plata.

Pues bien, lejos de sus tierras, en Cali, el gaucho Sambueza y el charrúa Albarracín buscarán conectarse por medio del balón y ser esa dupla rioplatense que guíe desde el mediocampo al equipo azucarero, que este año, sí que necesita contar en sus filas con hombres de talento y temperamento.

Fabián llegó al equipo verdiblanco en el 2016, y en pocos partidos se supo ganar a la hinchada azucarera. Por eso, su compromiso con Nicolás, que acaba de sumarse al club, es mostrarle el camino para que pueda destacarse en el fútbol colombiano.

A compartir muchos mates

Para Albarracín, que viene de Peñarol de Montevideo, fue muy importante arribar a Cali y encontrarse con Sambueza, quien lo ha acogido muy bien.

“Conocerlo a él ha sido muy bueno, desde el primer momento se ofreció a ayudarme con todo y me dijo que estaba a la orden para lo que yo necesitara”, afirma Albarracín, que espera pronto empezar a tomarse unos mates (infusión de yerba mate, típica de estos países) con Fabián, algo que es costumbre en suelo argentino y uruguayo.

“Hasta ahora el ‘Chino’ (Sambueza) no ha traído el mate, pero mi señora, que ya arribó acá a Cali lo trajo y espero que ahora podamos compartir de eso que tanto nos gusta a nosotros”.

En esa misma tónica está Sambueza: “Por ahí no se ha dado la posibilidad de compartir unos mates con ‘Nico’, sobre todo porque él se ha estado acomodando con su familia. Es una muy buena persona y ha caído muy bien en el grupo, es solo cuestión de tiempo para que compartamos más”.

¿Qué función van a cumplir?

Desde que llegó al Cali, Sambueza ha jugado como volante tirado hacia el costado derecho de la cancha. Albarracín llegó a cumplir con la misma función, pero por izquierda.

En pocas palabras, si ambos cuentan con la confianza del técnico Mario Yepes, tendrán la función de generar fútbol y desequilibrar por las bandas. Ambos son conscientes de ese reto.

“El ‘Profe’ me ha dicho que tengo que comenzar jugando por la izquierda, pero me ha recalcado que no hay problema si en algún momento cambio de banda con el ‘Chino’. Fabián es un jugador muy dinámico, le ha ido bien acá y tengo que aprender de él”, comenta emocionado Albarracín.

“Nicolás tiene muy buena técnica y en los partidos nos va a tocar correr mucho por las bandas en ataque y también en marca, ojalá que se nos den las cosas”, opina Sambueza.

El mismo Mario Yepes, estratega del Cali, explicó qué ganaría su equipo si juega con Fabián y con Nicolás abiertos por los costados.

“Ganaríamos desequilibrio y desborde, y con eso vamos a generar buenos centros y muchas llegadas a gol”, sostuvo el timonel azucarero.

Y ese mensaje de tener que generar opciones para que los delanteros marquen, ha calado hondo en la cabeza de Albarracín.

“Nuestra obligación será llenar de pelotas de gol a los que jueguen arriba, este equipo está para salir a proponer fútbol en todos los estadios”, indica.

Con mentalidad ganadora

Una característica innata de argentinos y uruguayos es la mentalidad ganadora, las ganas de querer “comerse la cancha” en cada partido.

Pues bien, con Sambueza y Albarracín el Cali tendrá de eso por cuota doble.

“Nosotros tenemos más similitudes que diferencias, tanto en Argentina como en Uruguay los futbolistas corren bastante y tienen mucha garra y sacrificio, y eso siempre beneficia a los equipos donde estemos”, apuntó el ‘Chino’.

“Nuestro ADN es parecido al de los argentinos, tenemos una mentalidad ganadora y nos gusta echarnos el equipo al hombro, y más si es uno grande como Peñarol, donde ya estuve, y ahora el Cali”, sentencia Albarracín.

Ambos le apostarán a mostrar todas esas bondades futbolísticas desde este domingo en la tarde, cuando el conjunto verde debute frente al Envigado en la Liga Águila.

"Estoy ansioso con que llegue la hora del partido, si me toca jugar lo voy a dar todo al igual que mis compañeros, sería muy lindo salir campeón acá”, sentencia al volante uruguayo, que de seguro, desde ya se imagina conformando una gran dupla con Sambueza.

En detalle

Fabián Sambueza comenzó su carrera como profesional en su país, Argentina, en Independiente de Neuquén en el año 2009.

Luego pasó por Huracán de Comodoro Rivadavia, Racing de Trelew, Deportivo Roca y Temperley.

En el 2016 dio el salto al Deportivo Cali, donde tuvo una temporada destacada.

Por su lado, Albarracín debutó en el 2010 con Wanderers de Uruguay. Después, en el 2012, pasó por las filas del Spezia de Italia.

En el 2015 se regresó a Uruguay, para jugar con Peñarol, uno de los equipos grandes de su país. Allí estuvo hasta finales del 2016, cuando firmó por el Deportivo Cali.