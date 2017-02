Fabián Sambueza: "Fue una tripleta inolvidable"

Fabián Sambueza, volante del Deportivo Cali.

Raúl Palacios - El País

El volante argentino Fabián Sambueza entró al selecto grupo de los que han anotado lo que ahora todo el mundo llama ‘tripleta’ en el fútbol.

Jugadores como Teófilo Gutiérrez, Víctor Aristizábal, Dayro Moreno, Edixon Perea, Jonathan Copete y Rafael Santos Borré, para citar solo seis, están en esa famosa lista de los que han celebrado tres veces en un partido del fútbol colombiano, y se han llevado el balón como trofeo para sus casas.

El miércoles en el Pascual, Sambueza tuvo una noche brillante. Abrió y cerró la cuenta goleadora de su equipo, anotó otro gol de potente remate rastrero, recuperó parte del nivel que se le vio el año pasado y condujo al conjunto azucarero a una gran alegría después del duro revés de la primera fecha en Envigado.

El argentino habló con El País de un partido que difícilmente olvidará.

¿Esperaba un partido redondo, con tres goles incluidos?

Sí, estoy muy contento por lo que se vivió el miércoles ante nuestra afición. La tripleta y el gol de Jefferson (Duque) sirvieron para que el equipo ganara, para que comencemos a sumar después de haber perdido de una manera injusta en Envigado. Contra el Huila tuvimos llegadas y definimos, lo que en el partido pasado no hicimos. Esperamos seguir por esta senda.

¿Presagiaba una actuación como la del miércoles?

No, aunque uno trabaja durante la semana para tratar de hacer las cosas de la mejor manera. A veces se da, otras veces no. Pero esta vez logramos hacer un buen trabajo, hablamos antes del partido de la necesidad de darlo todo en la cancha porque si hacíamos las cosas bien, nos iba a llenar de más confianza para ganar y para esperar lo que viene.

Usted logró tres goles y mostró un nivel superior. ¿Había tenido antes un partido así?

No me había tocado hacer tres goles ni siquiera en Argentina. Lo hecho el miércoles me pone contento porque se dio acá, es mi primera tripleta, que sin duda será inolvidable para mí; eso me anima a seguir trabajando porque queda mucho por recorrer. A nivel colectivo también se jugó muy bien y eso es importante porque el equipo va agarrando el nivel que necesitamos.

Se dijo inicialmente que el árbitro había dado como autogol la última anotación. ¿Habló con el central sobre esa jugada?

No le pregunté. En esa jugada el balón iba ya camino del arco y el defensa creo que termina de meterlo. Igual, al final del partido me entregó el balón; pero tampoco importa mucho porque mientras gane el equipo será mucho mejor para todos sin importar quién haga los goles.

¿Qué destino le dio al balón?

El balón me lo traje para la casa, pero apenas tenga unas vacaciones me lo llevo para Argentina porque allá es donde tengo todas mis cosas y los reconocimientos que he logrado en el fútbol.

¿Qué llamadas especiales recibió al final del partido?

Siempre, después de cada partido, me llaman mis padres. Sin importar el resultado siempre se ponen en contacto conmigo, lo mismo que mis hermanos. Rubens (el hermano que juega en el Toluca) está muy pendiente de mí y me felicitó por la tripleta.

¿De los tres goles, cuál fue el que más le gustó?

De pronto el primero porque sirvió para comenzar a ganar y para que el rival saliera más de su zona. Ese gol nos dio mucha confianza y por eso vinieron otros goles que nos permitieron asegurar el resultado de manera contundente.

¿Usted está en el nivel ideal o cree que aún le falta?

Uno trata de estar bien en todos los partidos, jugar siempre de la misma manera o ser continuos; esta vez me tocó hacer un gran partido, ojalá se dé más de seguido, que todos subamos el nivel y que le aportemos al equipo.

¿Cree que este triunfo marcará el despegue del Deportivo Cali, después de un dudoso comienzo en Envigado?

El equipo tiene claro el objetivo, sabemos lo que queremos; los rivales también nos conocen, pero en la cancha debemos solucionar los problemas que se nos plantean. El equipo ante el Huila estuvo bien. Ojalá sigamos así, falta muchísimo todavía porque el torneo recién comienza; por el partido pasado en Envigado se hablaba de una crisis que no existía. Nosotros estamos tranquilos y optimistas para lo que viene en el torneo.