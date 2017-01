Esteban Chaves terminó segundo en el Tour Down Under

AFP / El País

El corredor australiano Richie Porte (BMC) conquistó por primera vez en su carrera el Tour Down Under, que abre la temporada ciclista del calendario UCI, este domingo al término de la última etapa en Adelaida, siendo subcampeón el colombiano Esteban Chaves.

En esta sexta etapa, corrida sobre 90 kilómetros por las calles de Adelaida, el ganador fue el también australiano Caleb Ewan (Orica), que se impuso al esprint logrando una cuarta victoria de etapa en esta edición del Tour Down Under.

Y por segunda vez esta semana superó en la volata al campeón del mundo eslovaco Peter Sagan (Bora).

En la general, Porte, que se puso líder en la segunda etapa, aventajó en 48 segundos al colombiano Esteban Chaves (Orica), y en 51 segundos al australiano Jay McCarthy (Bora).

"Es realmente increíble ganar aquí después de haber estado cerca los dos últimos años", declaró Porte, que fue segundo las dos últimas ediciones.

"El Tour Down Under fue bueno para mí este año, con dos llegadas en alto", declaró el corredor de 31 años nacido en Tasmania. "Después de mi accidente en Rio y mi grave lesión (fractura de omoplato) no fue difícil encontrar la motivación para esta carrera", explicó el australiano, 5º en el Tour de Francia-2016.