Darwin Atapuma se retirará de la vuelta a San Juan, Argentina

Tras la caída que sufrió este martes durante la segunda etapa de la Vuelta a San Juan, en Argentina, y que le generó un trauma craneoencefálico del cual se recupera satisfactoriamente, el ciclista colombiano Darwin Atapuma se retiró de la competencia.

“Ha sido un momento difícil, porque en la llegada de ayer se me atravesó un perro y no pude esquivarlo, a causa de eso sufrí algún trauma, porque no recuerdo el espacio de tiempo después del accidente; llegué al hospital inconsciente, pero ya estando allí los médicos se pusieron a cargo mío para darme toda la recuperación y ya me dieron salida”, aseguró Darwin Atapuma desde Argentina.

El nariñense agregó: “Me tuvieron con un poco de oxígeno y me hicieron radiografías para descartar cosas más complejas, pero sólo fue un golpe en el pulmón derecho, pero no fue muy grave, fue leve gracias a Dios, y por eso salí esta mañana temprano, a pesar del dolor de los golpes”, explicó.

“Tengo dolor en la cara, un poco adolorido en la parte derecha, pierna y brazo, pero sin fracturas, ahora esperar qué decide el equipo, porque después de San Juan el plan era regresar a Colombia para preparar los Campeonatos Nacionales y de ahí viajar a España para preparar la Vuelta a Cataluña y, posiblemente, el País Vasco, luego el Tour de Turquía y llegar al Giro de Italia. Por eso ahora reposaré dos días en Argentina y en tres días viajaré a Pasto”, agregó el pedalista colombiano.

Finalmente, Atapuma envió un mensaje a los colombianos: “Muchas gracias a toda la afición del ciclismo, la verdad que me da alegría a pesar de los dolores, siento mucha alegría ver los mensajes de apoyo, gracias a todos los que me quieren en Colombia, en especial a mis familiares y amigos que me han apoyado incondicionalmente en estos momentos difíciles y espero recuperarme para seguir la preparación para el Giro de Italia”.