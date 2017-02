Colombia recibe la Serie Mundial de Boxeo

Yuberjen Martínez, boxeador colombiano.

Colprensa / El País.com.co

Por primera vez en la historia, la Selección Colombia Olímpica de Boxeo compite en la Serie Mundial de Boxeo, el certamen internacional por países más importante del mundo en el sistema aficionado, gracias a los resultados del equipo nacional en los Juegos Olímpicos Río-2016.

Las medallas de Yuberjén Martínez (plata) e Ingrit Valencia (bronce) ubicó a Colombia en el noveno lugar del mundo boxístico, por eso recibió el derecho a debutar por primera vez en todos los tiempos en la Serie Mundial, que para el boxeo es como el Mundial del Fútbol.

El sistema de competencia de la Serie Mundial ubicó a Colombia en el grupo América, para pelear frente a los equipos de Cuba, Venezuela y Argentina, con formato de cinco combates de visitante y cinco de local frente a cada país. Los dos mejores países del grupo avanzan a la siguiente fase.

Además del Grupo América, hay otros dos grupos, uno es el de Europa y Medio Oriente y el otro es el de Asia. En Europa y Medio Oriente están Gran Bretaña, Marruecos, Italia y Francia, mientras que el de Asia lo integran Kazajistán, China, Rusia y Uzbekistán.

“Competir en una Serie Mundial significa mucho, porque es una experiencia maravillosa, es como si estuviera peleando en el profesionalismo”, aseguró el antioqueño Yuberjén Martínez, medallista olímpico de plata en Río-2016.

El equipo colombiano, dirigido por los entrenadores Rafael Iznaga y Raúl Ortiz, ya debutó la semana anterior en la Serie Mundial, de visita contra Argentina y con triunfo de 4-1, por lo que aseguró los primeros tres puntos en la clasificación, para liderar el grupo de forma parcial junto a Cuba, que derrotó 5-0 a Venezuela.

“Gracias a Dios nos fue bien, sacamos un 4-1 con mis compañeros y ahora esperamos pelear en nuestra casa por el triunfo, como siempre la idea es dejarlo todo porque traemos una buena racha que queremos repetir como en Argentina”, reconoció Yuberjén.

Ahora la próxima cita será el viernes 17 de febrero en Cartagena, donde la Selección Colombia, denominada Heroicos de Colombia, recibirá a los Caciques de Venezuela, en busca de un triunfo que lo acerque a la clasificación a la segunda fase, siempre con la figura de Yuberjén.

“Ser medallista olímpico me cambió en el sentido en que los jueces ya me ven de otra manera, pero yo no me confío de eso, siempre dejo todo de mí en el cuadrilátero para demostrar que esa medalla no fue casualidad, sino que me preparé toda la vida para ganarla y hay que seguir demostrándolo”, dijo el púgil antioqueño.

El calendario de la Serie Mundial de Boxeo tiene a Colombia con tres compromisos en casa, el 17 de febrero contra Venezuela, el 3 de marzo frente a Cuba y el 17 de marzo contra Argentina, para cerrar la fase de grupos inicial en Venezuela el31 de marzo y en La Habana en 21 de abril.