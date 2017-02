Colombia logra la permanencia en el Grupo I de la Zona Americana

Cortesía: Fed Cup

El Equipo Colombia de Fed Cup, capitaneado por Catalina Castaño, logró este viernes su permanencia en el Grupo I de la Zona Americana al finalizar en el tercer lugar del Grupo B.

El conjunto nacional cayó este viernes en su cuarta salida ante México, sin embargo, tras la victoria de Chile sobre Brasil por 2-1 se aseguró concluir en la tercera posición y continuar un año más en este grupo.

Colombia no inició de buena manera la confrontación al perder el primer punto con la tenista juvenil María Camila Osorio (1.231º), de 15 años. La colombiana, del Programa Talentos Postobón, fue superada por Giuliana Olmos (554º) por 6-3 y 6-1 en 52 minutos, tiempo donde solo ganó 32 de los 89 puntos disputados en el encuentro.

Sin embargo, en el segundo turno Mariana Duque (113º), del Equipo Colsanitas, consiguió un contundente triunfo ante Renata Zarazúa (286º) por 6-2 y 6-1 en una hora y 4 minutos para emparejar la serie. Luego, el dobles quedó en manos de las locales tras el éxito de Olmos y Zarazúa ante Mariana Duque y María Camila Osorio por 6-2 y 6-3 en una hora y 20 minutos.

Colombia cerró así su actuación en el Grupo B con dos victorias ante Brasil y Chile, y las caídas ante Argentina y México lo que le permitieron quedarse con el tercer lugar.

El Grupo I de la Zona Americana de Fed Cup, que tiene lugar en el Club La Asunción de Metepec, México, continuará este sábado con los duelos entre Chile vs Canadá (por el play-off de ascenso al Grupo Mundial), Argentina vs Paraguay (por el 3º y 4º puesto) y Brasil vs Bolivia y México vs Venezuela (por el descenso al Grupo II de la Zona Americana).

El combinado nacional, apoyado por Coldeportes, contó con la presencia de Viky Núñez, preparadora física, y Pablo Cortés, masajista.