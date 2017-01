Chris Froome habla de la "moral" en el consumo de sustancias prohibidas

Christopher Froome, ciclista británico, celebra su victoria en la etapa contrarreloj de la Vuelta a España.

AFP

El tres veces campeón británico del Tour de Francia Chris Froome reveló este viernes que rechazó una autorización de uso con fines terapéuticos (AUT) durante la edición de 2015 de la 'Grande Boucle', que conquistó, porque no se hubiera sentido bien "moralmente".

"No me sentía dispuesto a beneficiarme de una AUT durante la última semana del Tour. Eso no iba bien moralmente", explicó el ciclista de 31 años a la BBC.

Las declaraciones de Froome llegan en plena polémica sobre el uso de las AUT, esas derogaciones autorizadas por el Código Mundial Antidopaje para tomar un producto prohibido. Su excompañero en Sky y compatriota Bradley Wiggins ha tenido que dar explicaciones recientemente ante acusaciones de dopaje por las derogaciones de las que se benefició antes de grandes carreras (los Tour de Francia de 2011 y 2012, además del Giro de Italia de 2013).

Froome también utilizó dos AUT, en 2013 y 2014, para una inyección de prednisolona, un producto esteroideo contra la inflamación, indicado sobre todo en caso de alergias. La de 2014 tuvo lugar justo antes de su victoria en la Vuelta a Romandía.

"El hecho de que tengamos este debate prueba que hay un problema con el sistema", estimó. "Creo que la Agencia Mundial Antidopaje necesita reajustar su reglamentación sobre el tema de las AUT para que no se presenten más dudas sobre su legitimidad", aseveró.